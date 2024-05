Sénégal : le CICR visite des personnes détenues par le MFDC

GENEVE, Suisse, 9 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Des délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont visité aujourd’hui douze personnes détenues depuis le 3 mai par le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). Ces personnes, dont trois femmes, travaillaient au déminage en Casamance, région touchée par un conflit armé qui perdure.

« Le but de notre visite, purement humanitaire, était de nous rendre compte du traitement qui leur est réservé et d’évaluer leurs conditions de détention », a expliqué Thierry Parodi, le chef de la sous-délégation du CICR à Ziguinchor. « Nous avons pu leur parler sans la présence de tiers. Comme il est d’usage pour le CICR, la visite s’est conclue par un entretien avec les responsables du MFDC, auxquels nous avons fait part de nos observations et recommandations. »

Les personnes visitées ont eu la possibilité d’écrire à leurs proches un message Croix-Rouge, contenant uniquement des nouvelles à caractère familial. « Les familles ont le droit d’être informées du sort de leurs proches », précise Thierry Parodi.

Les délégués du CICR leur ont par ailleurs remis des articles d’hygiène, des nattes et des couvertures.

Le CICR est prêt à renouveler ses visites aussi souvent que cela s’avérera nécessaire. À la demande des parties concernées, il pourrait offrir ses services en tant qu’intermédiaire neutre afin de faciliter la libération de ces personnes.

Présent en Casamance depuis 2004, le CICR apporte protection et assistance aux victimes du conflit armé. Outre ses visites aux personnes détenues, il réhabilite et soutient des structures de santé, renforce la capacité de production agricole des villageois, favorise l’accès à l’eau potable et intervient dans l’urgence en faveur des populations touchées par la violence. Certaines de ces activités sont menées en étroite coopération avec la Croix-Rouge sénégalaise.

