Facebook: le chat vidéo pour contrer les bulles de Google

Nous l’avons déjà annoncé il y a quelques mois, Facebook sur le point de nous sortir une version audio de sa messagerie instantanée mais il a fait plus fort, du chat audio avec de la vidéo à consommer sans modération.

Les choses se sont accélérées pour Facebook après que Google ait lancé son nouveau réseau social, Google Plus, il fallait contrer Google et ce le plus tôt possible pour empêcher les fans du numéro 1 mondial de se lancer sur le nouveau réseau et y adhérer rapidement vu que le géant du web offre de la visioconférence. Qui pourrait aider à contrer Google Plus dans des délais très courts avec une très bonne qualité? Skype était la solution pour lancer rapidement le chat audio/vidéo, c’est ainsi que la collaboration a vu le jour pour le lancement de ce service mis à disposition des utilisateurs de Facebook une semaine après l’annonce de Google Plus.

En effet, il est désormais possible d’activer le service de chat audio/vidéo pour bénéficier de discussion instantanée, quelques étapes sont donc impératives pour activer la nouvelle fonctionnalité sur son compte. Il suffit de se rendre sur la page dédiée à cet effet en cliquant ici (ou y accéder directement via cette url: www.facebook.com/videocalling) et activer le service.

Une fois l’activation faite, l’utilisateur doit installer (pour une seule fois) le plugin proposé par Facebook comme le montre l’image ci-dessous.

En cliquant sur « Installer », le plugin vous sera proposé en téléchargement, l’utilisateur doit donc l’installer pour pouvoir utiliser le chat audio/vidéo.

Lorsque l’installation se termine, une nouvelle icône sera affichée sur les fenêtres des contacts disponibles comme le montre l’image ci-dessous

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Facebook rejoint le cercle de Google Plus et ses Vidéo Bulles mais la question qui se pose serait à se demander si les utilisateurs de Facebook, nombreux à avoir essayé Google Plus, reviendront-ils sur leur décision ? Facebook balancera-t-il Google Plus dans les oubliettes ?

Notons que Facebook et Skype ont déjà mis en place des partenariats pour l’intégration du flux Facebook sur le client Skype.

