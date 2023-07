Pourquoi ai-je intérêt à bien choisir un VPN ?

Un VPN n’est désormais plus réservé uniquement aux entreprises et autres professionnels. Depuis plusieurs années, le VPN est ouvert à tous et se veut toujours aussi indispensable, notamment pour des questions de sécurité.

C’est quoi un VPN ?

Un Virtual Private Network (VPN) permet de sécuriser des données en créant un tunnel entre les appareils. C’est dans ce tunnel que viennent circuler les données envoyées, et reçus. En outre, la connexion cryptée utilisée permet une grande sécurité, notamment contre les cyberattaques.

Lutte contre les cyberattaques

Les dangers sont nombreux lors de l’utilisation d’Internet et c’est pourquoi choisir un VPN est très important. Entre le piratage à distance, le malware ou encore le ransonware, il faut faire attention à tout pour ne pas se faire avoir. Grâce au VPN, il sera question d’un allié de taille contre tout cela. Le meilleur exemple provient des réseaux WIFI gratuits que l’on trouve un peu partout. Sans VPN, une connexion à un tel réseau permet à n’importe qui d’accéder à l’appareil connecté. L’utilisation d’un VPN permet donc de se prémunir contre un tel fait.

Un meilleur anonymat

Mettre en avant la vie privée est une certitude lors de l’utilisation d’Internet. Tout du moins, sans VPN. Car même la navigation privée ne permet pas de masquer les informations. L’adresse IP et les cookies, par exemple, sont toujours présents. En utilisant un VPN, il sera question d’une protection privée, avec connexions chiffrées et utilisation de serveurs distants. Mais pour que tout cela se passe au mieux, il convient, bien sûr, de choisir le meilleur VPN.

