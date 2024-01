Découvrez Salto le service de streaming concurrent de Netflix et Molotov

Outre Netflix, il est maintenant possible de souligner Salto pour découvrir diverses vidéos à la demande, le tout en streaming. Salto provient de l’union de France Télévisions, TF1 et M6.

Faire mieux que Netflix

Ce n’est pas une surprise, en France, ils sont plus de 5 millions d’abonnés à regarder Netflix. Mais aussi plus de 7 millions à utiliser Molotov. Ce qui démontre notamment que les Français utilisent différemment leur télévision. Pour ces emblèmes de la télévision Française, il convient alors de rétorquer. En proposant des chaînes de télévision en direct, et autres contenus à la demande.

Les patrons de chaînes se félicitent

Bien qu’ils soient également de plus en plus nombreux à choisir un VPN pour accéder à leurs programmes, les Français ne sont pas au bout de leurs surprises. Pour le patron du groupe M6, il est question d’une plateforme avancée technologiquement. Tandis que Gille Pélisson, président de TF1, a félicité la décision du régulateur. Qui, selon lui, « démontre la prise de conscience des Autorités de la nécessité de soutenir et d’accompagner les acteurs du secteur dans les évolutions innovantes, nécessaires pour faire face aux nouveaux enjeux ».

Quels engagements ?

Sur le papier, Salto reste une entreprise bien inédite sur le territoire. Si inédite que l’Autorité de la concurrence s’inquiète des risques présents dans l’acquisition de droits des programmes. Autre fait important, il est question d’une limitation des possibilités de promotion croisée entre les chaînes et Salto, comme le souligne également le régulateur. À noter également l’abonnement à Salto. De 2 à 5 € pour l’offre basique, et de 7 à 8 € pour l’offre premium.

J’aime ça : J’aime chargement…