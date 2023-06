Quel est le business model de Waze ?

Dans les faits, ce sont des millions d’euros que Waze gagne, chaque année. Et ce, grâce aux utilisateurs uniquement. Retour sur le business model de Waze, l’appli de navigation GPS.

Il faut dire qu’en France, Waze est clairement l’application GPS la plus populaire du moment. Et pas moins de 12,5 millions d’utilisateurs utilisent cette application, chaque semaine.

Une application gratuite

C’est justement sur ce point précis que Waze plaît avant tout. Car l’application est gratuite. Pour activer le GPS, rien de plus simple. Une simple inscription directement via Facebook, ou avec son numéro de téléphone. En outre, Waze propose des mises à jour constantes. Grâce aux utilisateurs eux-mêmes, qui sont invités à signaler les bouchons, accidents ou autres radars en temps réel. Sur le papier, tout semble parfait. Mais les utilisateurs ne savent pas forcément que derrière Waze se cache Google. Et que les données des conducteurs sont utilisées pour la vente de publicités.

Très appréciée en France

Dans les faits, l’application Waze est, en France, une véritable religion. Sur un plan mondial, la France est le troisième pays où l’application est le plus utilisé. Juste derrière les États-Unis et le Brésil. Sur le papier, Waze se démarque en noyant l’utilisateur sous les informations. De plus, si un utilisateur venait à signaler un accident alors qu’il n’y en a pas, les autres utilisateurs pourront rapidement signaler le contraire. Et l’information sera alors mise de côté.

Avec Waze, ce sont 4 200 accidents signalés, et pas moins de 32 100 voitures vues sur le bas-côté. Chaque jour. Des chiffres qui prouvent le succès de l’application. De plus, même la vitesse de circulation est affichée, grâce aux données GPS des conducteurs.

Les pubs personnalisées

Cependant, attention, puisque le business model de Waze propose une gratuité qui cache bien des publicités. Si les données ne seront jamais vendues, elles sont cependant très utilisées pour envoyer un maximum de pubs diverses aux utilisateurs. Des publicités qui permettent d’atteindre un chiffre d’affaires incroyable, à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros chaque année. Et plusieurs formats de publicités sont utilisés pour capter l’attention du conducteur.

De la même façon, ce sont les habitudes des utilisateurs qui sont surveillées, et cela permet de savoir avec exactitude ce que recherche l’utilisateur. Et donc de proposer des publicités ciblées à la perfection. Sans oublier les publicités de ventes flashs s’affichant lors d’un arrêt à un feu rouge.