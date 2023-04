La rédaction web demande une certaine structuration des articles.

Structurer les articles proposés est un indispensable de la rédaction sur le web. Retour, donc, sur comment bien rédiger ses articles pour Google.

Prendre en compte le SEO

Le SEO ; l’optimisation des moteurs de recherches, est à prendre en considération pour tenter d’obtenir les meilleures places sur les recherches Google. Pourtant, le SEO reste un facteur qui implique beaucoup de paramètres. Des paramètres qui ne sont pas toujours présents sur un site Internet. Cependant, attention à ne jamais laisser cet aspect de côté. Ici, c’est la patience qui est au centre de tout. La patience et la constance.

Un titre en rapport

Lors de la rédaction, le titre n’est pas toujours le premier point abordé. En effet, ce dernier peut évoluer en fonction de l’avancé de la rédaction de l’article. Néanmoins, il conviendra de garder à l’esprit que le titre doit contenir la réponse à une requête saisie par un internaute. Dans les faits, le titre doit alors contenir le mot-clé principal de l’article. Tout en étant concis.

Penser au mot-clé générique

Sur quel mot-clé doit se baser l’article pour Google ? À noter que plus ce dernier est utilisé et positionné, plus il sera dur de gagner une position dans les moteurs de recherches. S’il peut être alors compliqué de faire mieux que des sites à forte renommée, c’est sur la durée qu’il faut se démarquer. En jouant sur la longue traîne. Utiliser une expression peut donc s’avérer plus intéressant sur la durée.