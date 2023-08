Google Actualités : 5 conseils pour bien référencer son site dans Google News

Référencer son site dans Google News demande de surveiller quelques points précis.

Pour tenter de référencer au mieux son site dans Google News, c’est Google qui a mis sur papier quelques recommandations officielles. Retour donc, sur 5 conseils pour bien référencer son site dans Google News.

Mettre les titres en avant

Comme Google le souligne, nombreux sont les signaux utilisés pour déterminer le titre d’un article. Grâce à cela, la compréhension des titres par les robots d’exploration de Google Actualités sera facilitée. L’on pourra donc noter certains points, comme le fait que le titre doit être visible, au-dessus de l’article en lui-même. De plus, il conviendra de ne pas mettre de lien sur le titre, et de ne pas inclure d’heure ou de date dans le titre. Enfin, il convient de mettre entre 2 et 22 mots par titre.



Les bonnes heures et dates

Connaître la date de l’article est essentiel pour Google News. Et c’est une information nécessaire pour apparaître dans Google Actualités. Ainsi, il convient d’afficher la date et l’heure sur une ligne HTML qui est dédiée à cela. Entre le titre et le contenu de l’article.

Attention aux mises à jour

Si les mises à jour sont possibles, il faut cependant éviter absolument les mises à jour artificielles. Si suffisamment d’informations peuvent être ajoutées, la mise à jour est envisageable. Néanmoins, il ne faut pas changer la date et trop peu d’informations. Cela peut s’avérer trompeur.

La duplication de contenu

Dans les faits, Google souligne qu’il tente de repérer un contenu dupliqué, et fait en sorte de rendre cela moins visible que l’article original. Il est également conseillé de bloquer directement l’accès à ce contenu à Google Actualités. Il convient alors de bloquer les contenus scrapés (récupérés automatiquement à l’aide de robots par exemple), réécrits ou republiés.



Diverses astuces d’optimisation de référencement

Ici, Google indique trois astuces pour apparaître sur Google Actualités. En premier lieu, attention au système de liens. Les achats de liens peuvent amener un référencement négatif sur Google News. Bien structurer les pages web est également à prendre en considération. En effet, cela permet d’aider les robots à comprendre les contenus qui sont mis en ligne. Enfin, il est à noter l’importance du protocole HTTPS. De quoi protéger, au mieux, les lecteurs et leurs données.



