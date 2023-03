Voici 3 téléviseurs vraiment incroyables

Les nouveaux téléviseurs ne cessent d’impressionner, et ces derniers sont incroyables.

Entre les téléviseurs enroulables, la 8K et les téléviseurs à écran de très grande taille, force est de constater qu’il y en a pour tous les goûts. Retour sur 3 téléviseurs vraiment incroyables.



Premier des téléviseurs en question, le LG OLED65R9. Ce dernier possède une dalle de 65 pouces. Avec la particularité de s’enrouler comme une toile. En effet, le téléviseur de LG est posé sur un meuble faisant office de barre de son. Mais appuyer sur la télécommande permettra au téléviseur de s’enrouler à l’intérieur. Ce qui est très impressionnant. De plus, il est possible de déployer entièrement le téléviseur ; pour profiter des vidéos par exemple. Mais il est également possible de le dérouler à moitié ; ou moins. Cela permettra notamment d’accéder à diverses plates-formes de streaming musical. De plus, le LG OLED65R9 se veut compatible avec Alexa et Google Assistant.



Samsung et Sony

Du côté de Samsung, il est question d’un téléviseur 4K de 75 pouces, mais différents des OLED que l’on connaît. En effet, il est ici question de Micro-LED. Cette technologie permet notamment de diviser la taille des pixels par quatre. Ainsi, l’écran affiche pas moins de 24 millions de sous-pixels ; et ces derniers sont auto émissifs. L’image se veut donc plus que fine, et le contraste plus que saisissant. En effet, seuls les pixels utiles à l’image sont allumés. Enfin, du côté de Sony, il sera possible de noter les Bravia KD-85ZG9 et KD-98ZG9. Ces téléviseurs 8K affichent des images de 215 à 249 centimètres. Et le processeur X-Reality Pro de Sony se veut capable de transformer n’importe quel signal vidéo, en signal 8K.



