Le selfie le plus retweeté de l’histoire

Depuis hier, une photo fait le tour du monde et n’a pas encore fini de faire parler d’elle.

Jusqu’à hier, la photo la plus partagé sur le réseau social Twitter a été celle d’Obama. Ainsi, le président américain Barack Obama aurait twitté le 6 Novembre 2012 une photo avec dans ses bras sa femme Michelle en écrivant un tweet: « Quatre ans de plus ». Le message a été retweeté plus de 800 000 fois.

Mais, hier, une autre photo a détrôné celle des Obama, et de loin !

En effet, hier, s’est déroulée la cérémonie des Oscars 2014 à Hollywood. C’est le paradis des paparazzi, des photographes et des fans vu le grand nombre des stars qui y sont présentes. Sauf que certains ont prouvé qu’ils pourront réaliser des photos avec leur portables qui seront beaucoup plus prisées que celle des photographes professionnels.

Ainsi, Ellen Degeneres a tweeté le message le plus partagé au monde depuis l’histoire du twitter. Un photo selfie avec les plus grandes stars du cinéma avec un message « If only bradley’s arm was longer. Best photo ever » (Si seulement le bras de Bradley était plus long. Meilleure photo de tous les temps). Elle faisait référence à Bradley Cooper qui a réalisé la prise et qui n’a pas réussi à avoir tout le monde. Dans la photo on pourrait donc voir, Kevin Spacey, Jennifer Lawrence, Jared Leto, Lupita Nyongo’o et son frère, Bradley Cooper, Channing Tatum, Angelina Jolie.

Seulement deux heures plus tard, la photo a été retweetée plus de 2 millions de fois. Et Ellen DeGeneres aurait annoncé sur scène avoir reçu un message de twitter: « On a reçu un courriel de Twitter. On a fait exploser Twitter, on est rentré dans l’histoire ! ». Twitter aurait partagé le message suivant: « The envelope please….to @TheEllenShow – this is now the most re-tweeted Tweet with over 1 million RTs. Congrats! » (L’enveloppe s’il vous plait… pour Ellen – c’est désormais le tweet le plus retweeté avec plus d’un million de RT. Bravo!)

Et en fait, l’action était dans un but commercial. En effet, pour sponsoriser la soirée, Samsung aurait confié à Ellen un téléphone pour immortaliser plusieurs moments de la soirée.