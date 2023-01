En vidéo, les meilleures feintes de Mbappé dans FIFA

Depuis quelques années désormais, la licence Fifa a réussi à devenir LA référence dans le monde du football virtuel, bien loin devant PES.

Les joueurs ont choisi, c’est bien vers Fifa qu’ils se sont tournés, malgré un essoufflement de la licence. Face à PES cependant, EA conserve sa longueur d’avance, d’autant que l’éditeur / développeur aura réussi à récupérer la licence de la Ligue des Champions à son concurrent.

Il faut dire que chaque nouvel opus de Fifa est très attendu, et ce Fifa 19 n’aura clairement pas dérogé à la règle. Toujours plus complet, malgré quelques défauts qui subsistent depuis plusieurs années, la mouture Fifa est enivrante et cela provient en partie des joueurs, fidèlement retranscrits en 3D, avec le toucher de balle si humain. Un peu à l’image du Champion du Monde Kylian Mbappé.

Les meilleures feintes de Mbappé en vidéo

Avant la sortie du titre, EA Sports dévoilait des vidéos de gameplay au compte-goutte. Dans une de ces vidéos, il était possible d’y retrouver Mbappé. Il faut dire qu’avec un titre de champion du monde en poche, le joueur était très attendu par les gamers. Dans une vidéo de promotion de Fifa 19, et avec la formation du PSG, il était possible de découvrir ce que Mbappé proposait dans Fifa 19. Et le résultat ne se fera pas attendre ; il est plus vrai que nature. Ici, il est donc question d’y retrouver ses gestes techniques, ses dribbles, ses accélérations propres et ses nombreux passements de jambes. Sans nul doute l’un des meilleurs joueurs de Fifa 19 sur le plan technique, avec une note générale de 87.