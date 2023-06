3 aéroports français parmi les pires du monde

Beaucoup de voyages peuvent se faire en avion, oui, mais certains aéroports sont clairement à éviter.

Dans un aéroport, l’avion n’est pas vraiment la première destination d’un passager, qui devra, avant tout, passer du temps au sein même de l’aéroport.

Et dans une telle situation, passer du temps dans un aéroport peut être un calvaire. Notamment si la qualité du service est déplorable et si la ponctualité n’est pas la priorité du lieu. C’est d’ailleurs en se basant sur ces mêmes critères que le spécialiste des droits des passagers aériens ; AirHelp, a établi une note sur dix, en fonction de l’aéroport. Si le haut du classement est en faveur du Qatar avec l’aéroport d’Hamad, le bas du classement, en revanche, fait la part belle aux aéroports Français. En effet, dans les dix pires aéroports du monde, trois sont Français, et très mal classés.

Paris, Bordeaux et Lyon

Classé comme neuvième pire aéroport du monde, l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Sur le plan national, l’aéroport de Bordeaux-Mérignac se classe 8e aéroport Français en terme d’affluence, avec plus de 6,2 millions de passagers accueillis sur l’année 2017. En 4e position sur le plan mondial, et à la seconde place sur le territoire, l’aéroport de Paris Orly. L’aéroport de Paris Orly se classe tout de même à la seconde place des aéroports les plus fréquentés en France, juste derrière Paris Charles-de-Gaulle. En 2016, plus de 31 millions de passagers ont foulé le sol de l’aéroport. Enfin, le pire aéroport Français se classe même à la troisième position des pires aéroports sur le plan mondial. Et il s’agit de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

Comment est établi ce classement des aéroports du monde ?

Pour tout savoir sur ce classement des meilleurs et pires aéroports du monde, il faut savoir que 3 critères ont été pris en compte : la qualité de service, la satisfaction des passagers et la ponctualité.

Voilà pourquoi Bordeaux Mérignac, Paris Orly et Lyon Saint Exupéry se retrouvent en bas de ce classement.

En vidéo, les explications du classement de Airhelp des pires aéroports du monde :

