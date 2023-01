Prix, débit, service : les limites du système Free

Les prix de Free ne sont plus assez efficaces pour attirer les clients, et un véritable coup dur se présente pour l’opérateur.

Lors du premier semestre, Free a perdu pas moins de 70 000 abonnés sur mobile, et ne parvient plus à en obtenir de nouveaux sur les box. Les prix bas ne sont plus une raison suffisante d’adhésion, puisque les clients recherchent surtout la qualité du réseau.

C’est après six années de service, que Free, connu pour avoir mis en place des prix très bas, passe un moment difficile. En effet, pas moins de 70 000 abonnés mobile sont perdus pour l’opérateur, d’autant que les forfaits à vie de SFR et Bouygues Telecom ont bousculé Free. Orange aura frappé encore plus fort avec Sosh, qui a glané pas moins de 100 000 abonnés en quelques jours seulement grâce à une promo. Dans la société actuelle, 4G et vidéos haut-débit oblige, Free se doit d’investir dans son réseau pour rattraper la concurrence.

Des investissement dans le réseau

Orange, SFR et Bouygues Telecom possèdent 16 000 antennes 4G. De son côté, Free n’en possède que 10 000 et le gouvernement a fixé une obligation pour 2020. Construire 10 000 antennes supplémentaires. Un milliard d’euros sont à prévoir. Difficile de débourser une telle somme, mais Free possède un allié de taille, l’autorité de régulation. En effet, pour le régulateur, Free ne peut pas disparaître après seulement six ans, d’autant que cet opérateur reste la garantie de lutter contre une remontée des prix. Free pourrait alors poursuivre son accord avec Orange, afin de construire ensemble de nouvelles antennes. Dans cette situation, les deux opérateurs y trouveraient leur compte. Si Orange rentabiliserait son réseau, Free dépenserait beaucoup moins.