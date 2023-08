Un smartphone de l’année dernière ?

Selon une étude de Consumer Reports, les modèles hauts de gamme de smartphones de cette année ont de véritables concurrents : les modèles de l’année dernière.

Celui qui est l’équivalent de l’UFC Que Choisir en France, Consumer Reports aux USA, vient de publier ses nouvelles recommandations de smartphones. L’organisme recommande le Samsung Galaxy S7 plutôt que le dernier appareil d’Apple (et hors iPhone X), grâce à sa meilleure autonomie et à ses appels de qualité supérieure. Ces dernières recommandations sont alors révélatrices du fait qu’un terminal mobile sorti l’année dernière soit bien meilleur qu’un smartphone dernier cri. En un an, le design n’a finalement pas beaucoup vieilli et les gains en performances sont minimes la plupart du temps. La preuve est faite qu’il ne manque jamais rien de fondamental à un smartphone récent au moins pendant les deux années qui suivent son achat.

Des smartphones décevants

Comme dans chaque secteur des nouvelles technologies, un cycle bien rôdé est en place pour gérer les innovations. En matière de smartphones, la prochaine nouveauté notable attendue devrait concerner l’écran pliable et la 5G. Pour l’écran pliable, la prouesse devrait arriver dès la fin de l’année selon les objectifs de Samsung ou Huawei. La 5G, sa latence réduite et sa promesse de débit jusqu’à 100 fois supérieur arriverait à partir de l’année prochaine. En attendant ces nouvelles avancées technologiques, les consommateurs ont tout intérêt à garder à l’esprit que nombreux sont les smartphones capables de faire leurs preuves jusqu’à la prochaine évolution majeure du marché.

Avant de changer de smartphone, il est donc intéressant de se poser la question : est-ce que je ne pourrais pas attendre encore une année ou quelques mois supplémentaires ? Ce sont de précieux euros économisés, pour le même usage technologique.

