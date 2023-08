La Coupe du monde des clubs FIFA : quelle histoire !

Assez méconnue du plus grand nombre, la Coupe du monde des clubs de la FIFA mérite pourtant qu’on s’y attarde quelque peu, et pour cause ! Les meilleures équipes sur le plan mondial se retrouvent alors, une fois par an.

Historiquement, la Coupe du monde des clubs de la FIFA aura vu sa première édition se dérouler en 2000 au Brésil. L’idée était alors d’organiser un tournoi de football entre le vainqueur du championnat du pays hôte et les clubs champions continentaux des six confédérations de football.

L’on retrouve alors le vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA, de la Copa Libertadores, de la Ligue des Champions de la CAF, la Ligue des Champions de la CONCACAF et la Ligue des Champions de l’OFC.

Après un succès assez mitigé en 2000, la Coupe du monde des clubs de la FIFA (alors appelée Championnat du monde des clubs de la FIFA) aura disparu du calendrier de la fin d’année, avant d’effectuer un retour gagnant en 2005.

Le football et la Coupe du monde des clubs de la FIFA

L’on constate également rapidement l’aisance des clubs Européens et Sud-Américains dans la compétition. En effet, sur l’historique de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, pas moins de six titres ont été remportés par des équipes Européennes, contre quatre pour les équipes Sud-Américaines ; en finale, l’on aura retrouvé que deux fois des clubs n’appartenant pas à ces zones ; le club de la République démocratique du Congo du TP Mazembe en 2010 et le club Marocain Raja Club Athletic en 2013.



Lors de cette compétition, le FC Barcelone sera devenu le premier club à s’être imposé à deux reprises après sa dernière victoire en 2011, mais n’est pas le seul à avoir connu deux succès dans la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Pour trouver une autre belle formation, direction le Brésil avec un SC Corinthians vainqueur en 2000 pour le premier titre historique, puis en 2012. Lors de l’édition 2012 justement, le club Brésilien se sera défait de l’équipe de Chelsea, sur le score d’un à zéro.

Lorsque l’on remonte aux premières éditions, l’on remarque également que les clubs venant du Brésil parvenaient à faire sensation auprès des journalistes ; en 2005, le São Paulo FC venait à bout de Liverpool sur le score d’un à zéro, tandis que le SC International battait le grand FC Barcelone en 2006, un à zéro également.

Le Bayern Munich, quant à lui, est devenu le premier club Allemand à participer à la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2013, soit treize ans après la création du championnat. Pour sa première venue dans la compétition, le Bayern Munich aura survolé la compétition et se sera imposé deux à zéro en finale face au club du Raja Club Athletic.

