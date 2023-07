Deux annonces différentes pour Sony et Nintendo > Débutons cette nouvelle semaine, en se penchant sur deux actualités importantes, pour les joueurs présents sur consoles de jeux de Sony, et qui s’acquitte, tous les mois ou tous les ans, d’un abonnement au PlayStation Plus.

Dans un premier temps, revenons sur l’annonce qui dérange le plus les joueurs, le PlayStation Plus et son tarif d’abonnement. Alors que celui-ci restait inchangé en Europe, voilà que Sony vient annoncer une hausse du tarif de l’abonnement, et ce, dès la fin du mois d’août. Soulignons alors que l’abonnement passera de 49,99 € euros à 59,99 € pour une année, le trimestre à 24,99 € au lieu de 19,99 €, et le forfait mensuel, de 6,99 € à 7,99 €. Si vous êtes proche de la fin de votre abonnement, n’hésitez pas à prendre une nouvelle année supplémentaire dès aujourd’hui, puisque Sony a confirmé qu’il sera toujours possible d’acheter un abonnement aux prix habituels, jusqu’au 31 août. Sachez également que l’abonnement que vous prendrez se cumulera avec celui que vous possédez, et que si vous ne désirez plus profiter de l’abonnement PlayStation Plus, il faudra résilier l’abonnement, sans quoi il sera reconduit aux nouveaux tarifs.

Augmentation du prix du PlayStation Plus de Sony, et chiffres records pour Nintendo et sa Nintendo Switch

Partons désormais du côté de Nintendo, qui ne cesse de surprendre et de confirmer l’état de santé ; incroyable, de sa Nintendo Switch. Présente dans les rayons depuis le 3 mars, la Nintendo Switch n’aura eu de cesse de s’accaparer les meilleures places dans les ventes, à tel point que la dernière console de Nintendo parvient à faire taire les détracteurs qui ne voyaient pas la Nintendo Switch s’imposer chez les joueurs. En seulement quatre mois, la Nintendo Switch connaîtra quelques chiffres records, à commencer par la vente de 4,7 millions d’unités à travers le monde. L’objectif premier de Nintendo ; à savoir écouler 10 millions de machines sur la première année d’exploitation, semble plus qu’à porter ; de quoi effacer l’échec cuisant de la Nintendo Wii U. Pour terminer ce tour d’horizon, l’on notera que 80 % des possesseurs de Nintendo Switch, auront pour Zelda Breath of the Wild et/ou pour Mario Kart 8 Deluxe ; un bel exploit que l’on ne voit pas souvent !

