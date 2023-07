L’amour est dans le pré sur M6 > Ce soir, les aventures des agriculteurs de la nouvelle saison de l’Amour est dans le pré se poursuit sur la chaîne M6. Au programme, le 13 et 14e épisode de la série. Vous pouvez voir le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré sur M6, dès 21 heures à la télévision.

Pour cette nouvelle semaine, voilà quatre différents agriculteurs qui accueillent, sur leurs terres, leurs prétendants et prétendantes. Pour Raphaël, le réveil a sonné très tôt afin d’emmener ses deux prétendantes ; Sarah, enseignante de 36 ans, et Marie-Laure, professeur de mathématiques de 38 ans, pêcher sur le Lac Léman. Dans le Limousin désormais, Sébastien se réveille en compagnie de ses deux prétendantes, Noura, 28 ans, et Émilie, 30 ans. Dès le petit-déjeuner, un sujet vient se greffer dans la conversation ; la distance. Pour Sébastien, l’on aborde ici un sujet sensible qu’il n’avait jamais évoqué, et qui semble apporter quelques doutes chez l’une de ses prétendantes.

Voir le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré sur M6 : Le 13e épisode sur 6Play en vidéo

Du côté de Patrice, Marie et Nathalie, deux mères de deux enfants, sont invitées à la traite des vaches dès le matin. Cette situation permet d’ailleurs à l’agriculteur, de voir quelle prétendante serait la plus à l’aise à la ferme. Enfin, dans l’es Alpes-Maritimes, Éric et Didier s’occupent des tâches ménagères, pour tenter de plaire à Carole, l’éleveuse de chiens.

Il est possible de voir le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré sur M6, dès 21 heures. Le 13e épisode est aussi à regarder sur 6Play en vidéo.

