Microsoft Xbox Scorpio et smartphones Motorola > Nouvelles annonces qui pourraient toucher le plus grand nombre d’amoureux de high tech et de jeux-vidéo en particulier. En effet, l’on apprenait ces derniers temps, que la Xbox Scorpio gagnerait encore un peu en puissance, tandis que Motorola pourrait bien annoncer trois nouveaux smartphones dont les prix sont déjà connus.

Et on commence cette semaine avec une nouvelle mise en avant de la Xbox Scorpio, la nouvelle console de Microsoft ; qui n’en est pas vraiment une, qui doit sortir fin 2017 et qui devrait être présentée à l’E3, d’ici quelques jours maintenant. Dans les faits, la Xbox Scorpio est ambitieuse d’être la console de jeux-vidéo la plus puissante au monde, capable d’afficher des jeux en 4K natif. Si l’on ne connaît toujours pas le prix, l’on sait, en revanche, que 8 Go de RAM ; sur les 12 au total, étaient alloués aux jeux-vidéo. Changement majeur sur ce bilan, puisque Microsoft annonçait récemment que ce chiffre évoluait pour passer à 9 Go, soit un gain d’un Go. Ce gain devrait alors faciliter le travail des développeurs et permettrait d’offrir aux joueurs, des jeux toujours plus fluides. Dans tous les cas, nous avons hâte de voir la bête en action, notamment pour vérifier quelques côtés techniques mis en avant par Microsoft.

Une Xbox Scorpio désormais plus puissante par Microsoft et l’annonce de nouveaux smartphones pour Motorola

Autre univers désormais, puisque l’on se dirige vers Motorola, qui aspire bien renouer avec le succès dans le monde des smartphones. Pour l’occasion, l’on retrouve une information lancée sur Twitter ; et à prendre avec des pincettes pour le moment, qui fait part de trois nouveaux modèles estampillés Motorola. L’on retrouverait alors le Motorola G5S Plus, le Moto X4, et le Moto Z2 Force. Ces derniers devraient être commercialisés pour, respectivement, 249 €, 290 € et 539 €. Si l’on attendra une annonce officielle du constructeur pour revenir sur les détails techniques, l’on sait toutefois que Motorola devrait lancer de nouveaux modèles de smartphone en 2017, allant de l’entrée de gamme, jusqu’au haut de gamme. Ces derniers pourraient-ils alors se confirmer rapidement ?

