Ces séries animées adaptées en excellents jeux-vidéo > Au fil des années, de nombreux jeux-vidéo ont pris possession de l’histoire de films ou de séries TV pour se faire une renommée ; mais parfois, ce sont des séries animées qui ont permis de prolonger une expérience dans un jeu-vidéo.

Alors que l’on parle bien souvent des jeux-vidéo adaptés en mangas et en films ; et dont nous reviendrons dessus, l’on ne parle que très peu des séries animées très connues à travers le monde entier et qui ont ensuite connu des adaptations en jeux-vidéo, très souvent excellents.

Ici, l’on évoque les meilleures adaptations des séries animées en jeux-vidéo et l’on risque donc de laisser de côté les aventures de Bob L’éponge, de Code Lyoko ou encore des Pierrafeu, qui sont malheureusement loin d’atteindre une aventure incroyable aux joueurs. Pour trouver les jeux-vidéo qui se démarquent du lot, il faut donc se pencher sur les séries animées qui possèdent la plus grande des renommées, bien que celle-ci ne soit pas toujours suffisante à faire un excellent jeu-vidéo.

South Park est l’une de ces séries animées très appréciée dans le monde, mais dont nombreuses adaptations en jeux-vidéo se sont avérées plus que moyenne. Après de moult essais sur de nombreux supports à travers le temps, il aura fallu attendre longtemps pour découvrir, enfin, une aventure digne de son nom pour les enfants de la ville du Colorado.

Dans South Park : Le Bâton de la vérité, l’on retrouve les créateurs de la série aux commandes de l’histoire du jeu-vidéo et force est de constater que le bilan se rapproche de l’excellence. Après un départ compliqué suite aux problèmes financiers de THQ, ce jeu-vidéo South Park aura bien pu ne jamais voir le jour si Ubisoft n’avait pas été là pour sauver la licence. Souvent décriée dans ses choix, la firme Ubisoft offrira tout de même le meilleur jeu-vidéo tiré de South Park, grâce à un genre RPG se fondant parfaitement dans l’univers et l’humour de la ville de South Park ; un véritable chef-d’œuvre à vivre ou à revivre en attendant South Park : The Fractured But Whole, le second épisode qui possède déjà ses nombreux fans.

Direction cette fois-ci la ville de Springfield pour retrouver l’une des familles les plus emblématiques, à savoir Les Simpson. Ici aussi, la famille aura connu de très nombreuses adaptations en jeux-vidéo, mais il en est une qui parvient brillamment à sortir du lot ; Les Simpson Le Jeu, sorti en 2007. Bien qu’au fil du temps le jeu ait quelque peu vieilli dans ses contrôles et animations, Les Simpson Le Jeu reste l’une des perles rares des séries animées adaptées en jeux-vidéo, un moment que l’on aimerait connaître plus souvent. Grâce à un humour sans faille et à de nombreux clins d’œil (Medal of Honor, GTA, Pokemon, Mario, Zelda, Neverquest, Futurama,…) Les Simpson Le Jeu vient s’octroyer une place de choix dans les adaptations à succès.

Plus classique, mais terriblement addictif pour les plus petits, les adaptations de Scooby-Doo sont aussi à mettre en avant. Dans les aventures en jeux-vidéo, l’on retrouvera le style graphique de la série animée et des moments forts de l’histoire, un vrai bijou pour les enfants, qui n’auront plus vu Scooby-Doo être adapté en jeu-vidéo convenable, depuis les années 2000 ; excluons ici, le simple niveau présent dans Lego Dimensions, aussi bien soit-il.

S’il existe encore de nombreuses séries animées adaptées en jeux-vidéo qui méritent le détour (comme les jeux-vidéo estampillés Disney), ce ne sont finalement que South Park et Les Simpson qui auront connu des adaptations digne de ce nom, des moments sur lesquels nous n’avons aucun mal à retourner, même bien des années plus tard.

En vidéo, voici une sélection des meilleurs adaptations en jeu vidéo :

