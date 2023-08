A découvrir : les 5 capitales d’Europe les moins chères

L’Europe recèle de biens nombreuses surprises ; et des capitales peu chères.

Que ce soit pour un week-end ou pour partir en vacances plus longtemps, l’Europe est toujours une destination de choix. Panorama des 5 capitales d’Europe les moins chères pour un prochain séjour réussi. Prêt à boucler vos ceintures ?

5. Budapest – Hongrie

Direction la Hongrie, pour y découvrir Budapest. Capitale très intéressante, Budapest regorge de monuments historiques qu’il conviendra de visiter absolument. À noter que la capitale possède également de nombreux musées, et se veut comme l’une des 5 capitales d’Europe les moins chères.

4. Lisbonne – Portugal

En plein Portugal, la ville de Lisbonne ; capitale par excellence, propose divers quartiers avec chacun, son ambiance. À souligner également que l’intégralité de la ville peut se visiter à pied, puisque cette dernière n’est pas si grande. Enfin, il convient de souligner des prix bas, et une cuisine Portugaise à découvrir absolument.

3. Varsovie – Pologne

En Pologne, Varsovie apparaît sans mal comme une destination très bon marché. Mais Varsovie possède une histoire très forte, sur laquelle il est possible de revenir dans les musées présents.

2. Bucarest – Roumanie

Sur le papier et dans les faits, Bucarest est toujours surnommée le petit Paris des Balkans. Mais avec des prix incroyablement bas, bien entendu ! Le quartier historique ; lipscani, a été transformé en quartier le plus branché de la capitale. Une destination obligée.

1. Sofia – Bulgarie

En Europe, c’est bien Sofia qui se distingue le plus en tant que capitale la moins chère. Ici, tout est abordable. Aussi bien la nourriture, que le logement et les sorties. De plus, la ville se veut magnifique.

