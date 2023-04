Vidéo – Des japonais conçoivent un ascenseur vers l’espace

Un ascenseur qui vous transporte dans l’espace à 36.000 kilomètres de hauteur, c’est ce qu’a décidé une firme japonaise avec ce nouveau projet qu’on peut qualifier de tout ce qui se rapproche à la folie !

En effet, les dirigeants de cette firme, Obayashi Corp, estiment que le projet pourrait être prêt d’ici 2050. Cet ascenseur spatial s’étendra sur 36.000 kilomètres depuis la terre et sera raccordé à une station spatiale. Ce bijoux pourrait, selon les ingénieurs, transporter environ 30 personnes et aura une vitesse de 200 km/h. Pour arriver à sa destination, il faut donc passer un peu plus qu’une semaine à bord de cette machine du futur.

Un employé de la firme a indiqué qu’il était pour le moment impossible de donner préciser un budget pour ce projet mais affirme que l’objectif est de faire des progrès techniques constants sur les décennies à venir pour concrétiser ce rêve.

Pour le départ, une station sera sur terre comme port de lancement alors que la station d’arrivée, à 36.000 kilomètres, comportera un espace de séjour ainsi que des laboratoires de recherche.

Notons que pour la construction de ce diamant, les ingénieurs comptent utiliser des nanotubes de carbone vingt fois plus résistants que l’acier et étirés sur 96.000 kilomètres dont une extrémité serait équipée d’un contrepoids.

Quant à la faisabilité d’un tel projet, un ingénieur japonais a affirmé que théoriquement cet ascenseur est réalisable. Les recherches menées actuellement sur les nanotubes de carbone et le graphène (cristal de carbone) ne permettent pas la constitution d’un câble de plus de deux centimètres mais les progrès techniques pourraient trouver une solution à ce problème dans les décennies à venir. “Le problème rencontré actuellement est seulement de nature pratique”, a-t-il précisé.

