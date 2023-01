Regarder le football en direct : Résultat de match en Ligue 1 et Ligue 2

Regarder le football en direct : Résultat match Ligue 1 OGC Nice Montpellier et replay vidéo matchs Ligue 2 > Place à une nouvelle soirée de football, après une semaine bien chargée en joutes Européennes. Désormais, charge aux équipes évoluant en Ligue 1 et Ligue 2 de reprendre confiance pour certaines ; et de confirmer pour d’autres.

Si cette semaine était déjà bien folle sur le plan du football ; notamment avec les rencontres de Ligue des Champions et d’Europa League, les amateurs de ballons ronds sont loin d’être reposés, puisque l’on retrouve, ce soir et en direct, un match de Ligue 1 et un multiplex de Ligue 2, qui pourrait bien donner des ambitions à certaines équipes en quête de victoires.

Premier match qui nous intéresse ici, le match de Ligue 1 entre l’OGC Nice et Montpellier, deux équipes pour qui l’année 2017 est plus compliquée que prévue ; la preuve en est avec l’OGC Nice, qui, en 2016, était bien au-dessus de ses adversaires, avant de connaître un retrait significatif pour la reprise de 2017. Difficile alors, dans de telles conditions, imaginer que l’OGC Nice parviendra à reprendre la tête du classement, mais ne sait-on jamais.

Face à l’OGC Nice, l’on retrouve la formation de Montpellier, également un peu à la traîne. Si cela ne change pas réellement de 2016, il faut vite se ressaisir pour ne pas sombrer et connaître une terrible fin de saison ; pour l’une, comme pour l’autre, ce match de Ligue 1 est une occasion de rebondir ; malheur au vaincu. Sachez d’ailleurs qu’il vous est possible de regarder le football en direct et donc de connaître le résultat du match de Ligue 1 entre l’OGC Nice et Montpellier, en vous rendant sur la chaîne BeIn Sports, dès 20 heures 45.

Si l’on venait à se pencher un peu plus sur l’historique des deux formations, l’on ne pourra que constater que l’avantage est très nettement du côté de Montpellier, avec pas moins de douze victoires. En revanche, et depuis la saison 2015, les débats s’équilibrent et l’OGC Nice aura même réussi à prendre l’avantage ; la dernière rencontre, lors de la cinquième journée de Ligue 1, aura toutefois offert un match nul sur le score d’un but partout. Signalons qu’un match nul ne viendrait pas arranger les affaires des deux équipes.

Si regarder le football en direct est votre passion ; mais sans pour autant se focaliser sur le championnat de Ligue 1, sachez que l’on peut également regarder des matchs de Ligue 2 ce soir, mais aussi les voir en replay vidéo sur Internet après le coup de sifflet final. S’il faut toujours se rendre sur l’ensemble des chaînes BeIn Sports pour regarder le football et la Ligue 2 en direct, l’on pourra, soit, visionner le Multiplex de Ligue 2, ou se concentrer sur un match en particulier, et le moins que l’on puisse dire, c’est que des matchs à suspens, il y en a.

En Ligue 2, le classement est relativement serré et la moindre victoire d’une équipe ou d’une autre peut chambouler le classement. Dès lors, l’on suivra tout particulièrement la rencontre Strasbourg Clermont, Tours face à Troyes, Amiens face à Orléans, ou encore Nîmes face au GFC Ajaccio. Sachez aussi que lundi, vous retrouverez un choc entre Brest et Reims.

Du côté de l’historique Strasbourg Clermont, ce sont surtout les matchs nuls qui se mettent en avant. Une seule victoire pour Clermont en cinq matchs, et même constat pour le Racing Club de Strasbourg. Du côté de Tours face à Troyes, l’avantage est léger, mais est bien présent pour la formation de Troyes, tandis qu’Amiens et Orléans se neutralisent la plupart du temps. Enfin, entre Nîmes et le GFC Ajaccio, le bilan est sans appel ; trois victoires pour Nîmes, trois victoires pour le GFC Ajaccio et deux matchs nuls ; surprise possible ?