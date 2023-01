Amazon Prime Student : 5 façons d’économiser votre argent

Economiser et profiter des avantages d’Amazon : avec Amazon Prime Student, vous pouvez faire tout cela. Avec des avantages comme la livraison prioritaire gratuite, un accès illimité à des milliers de livres électroniques et de films, les offres exclusives réservées aux étudiants font un carton. Dans cet article, nous détaillons 5 façons d’économiser de l’argent avec Amazon Prime Student.

1. Profitez de la livraison gratuite en deux jours

La livraison gratuite en deux jours est l’un des avantages les plus importants d’Amazon Prime Student. Cela signifie que vous pouvez commander tout ce dont vous avez besoin – des livres pour vos cours à des fournitures de bureau en passant par des vêtements – et l’avoir livré directement à votre porte en moins de 48 heures. Cela vous évite de dépenser de l’argent en frais de livraison et vous permet de recevoir vos articles plus rapidement.

Le plein d’avantages avec Amazon Prime Student

2. Accès illimité à des livres électroniques, séries et films

Avec Amazon Prime Student, vous avez un accès illimité à des milliers de livres électroniques et de films. Cela signifie que vous pouvez lire autant de livres que vous le souhaitez sans avoir à dépenser de l’argent supplémentaire. Et la bibliothèque de séries et de films en accès libre avec Amazon Prime Student est excellente. Parfait pour se détendre sur son téléphone pendant les temps libres, dans les transports ou dans son logement étudiant.

3. Offres exclusives réservées Amazon Prime Student

Amazon propose régulièrement des offres exclusives réservées aux étudiants. Ces offres peuvent inclure des réductions sur les produits populaires, des offres de remboursement pour les achats effectués sur Amazon, ainsi que des offres spéciales sur les abonnements à des services tels que Amazon Music et Amazon Prime Video. Assurez-vous de vérifier régulièrement ces offres pour ne rien manquer.

Partager votre compte Amazon Prime Student

4. Partagez votre compte Partager votre compte Amazon Prime Student entre amis et membres de la famille

Vous pouvez partager votre compte Amazon Prime Student avec jusqu’à quatre membres de votre famille ou amis. Cela signifie que vous pouvez partager les avantages de votre abonnement avec eux, tout en économisant de l’argent sur leur abonnement. C’est une excellente façon de maximiser les avantages de votre abonnement.

5. Utilisez les outils de comparaison de prix

Amazon propose des outils de comparaison de prix qui vous permettent de trouver les meilleures offres sur les produits que vous recherchez. Utilisez ces outils pour rechercher des produits sur Amazon et sur d’autres sites de commerce électronique, afin de vous assurer que vous obtenez le meilleur prix possible. Cela vous permet également de vérifier si un produit est éligible pour les offres exclusives réservées aux étudiants.

En utilisant ces cinq astuces, vous pouvez facilement économiser de l’argent avec Amazon Prime Student. Alors n’oubliez pas de vérifier régulièrement les offres exclusives réservées aux étudiants et créez votre compte maintenant. C’est gratuit pendant 90 jours.

