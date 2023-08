Que devient Shaquille O’Neal, star de la NBA ?

Difficile de passer à côté de la star de la NBA qu’est Shaquille O’Neal et son 1 mètre 16 pour 148 kilos. Devenu une véritable légende de la NBA, Shaquille O’Neal se fait bien moins discret, notamment dans les médias Français. Pourtant, le joueur est encore loin d’une retraite méritée.



C’est en 1992 que Shaquille O’Neal débutera dans le milieu du basket-ball. Avec la formation du Orlando Magic. Grâce à son physique, mais surtout à son grand talent pour le sport, Shaquille O’Neal ne cessera d’évoluer, jusqu’à atteindre la mythique formation des Lakers de Los Angeles. Pas moins de huit saisons seront disputées ici par le joueur. Et Shaquille O’Neal remportera trois sacres de champion de NBA. Puis rejoindra les Miami Heat. Histoire d’acquérir un nouveau titre de champion. En 2011, Shaquille O’Neal mettra un terme à sa carrière après une ultime saison du côté des Celtics. Il entrera au FIBA Hall of Fame, qui n’est rien autre que l’endroit des meilleurs joueurs de basket de toute l’histoire.



Cinéma et jeux-vidéo



Bien qu’absent des terrains, Shaquille O’Neal n’est pas encore à la retraite. Loin de là. Il sera possible de souligner plusieurs apparitions au cinéma, et à la télévision. Très souvent en campant son propre rôle. Ainsi, en 2014, il apparaissait dans La grande aventure Lego. Avant de jouer dans Bienvenue chez les Huang en 2015, et American Dad en 2016. Difficile aussi de ne pas évoquer la présence de Shaquille O’Neal dans divers jeux-vidéo. Qui n’ont pourtant rien à voir avec le basket. Ici, il est question de Shaq Fu, ou d’UFC Undisputed 2010. En 2017, une statue de Shaquille O’Neal a également été inaugurée par le joueur. Juste devant le Staples Center.

En vidéo, retrouvez ce documentaire sur la vie et la carrière de Shaquille O’Neal :

