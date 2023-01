Ces 5 sportifs ont les contrats de sponsoring les plus juteux

Dans le monde sportif, plusieurs joueurs touchent des millions d’euros chaque année, uniquement grâce à du sponsoring.

Direction le monde du football pour ce nouvel aperçu des sportifs qui ont les contrats de sponsoring les plus juteux. Et, sans surprise, le Portugais Cristiano Ronaldo arrive en tête.

Cristiano Ronaldo

Joueur plus que reconnu sur le plan mondial, le Portugais Cristiano Ronaldo est sponsorisé chez Nike. Ce dernier touche 20 millions d’euros par an grâce à son contrat de sponsoring. Depuis l’été 2018, la star du ballon rond évolue en Italie, du côté de la Juventus.

Lionel Messi

Autre joueur immanquable dans le monde du ballon rond, l’Argentin Lionel Messi. Il ne touche pas moins de 12 millions d’euros par an en sponsor. Depuis ses débuts d’ailleurs, Lionel Messi a toujours été sponsorisé par Adidas.

Neymar

Toujours à 12 millions d’euros par an, la star Brésilienne, Neymar. Alors que le joueur évolue en France, au Paris Saint-Germain, Neymar est sponsorisé par Nike et aura souvent occupé la troisième position des sportifs qui ont les contrats de sponsoring les plus juteux.

Mario Ballotelli

Autre nationalité à la quatrième place, avec l’Italie. Mario Ballotelli touche, en effet, pas moins de 5 millions d’euros par an. Et ce, uniquement avec son contrat de sponsoring signé avec la marque Puma. Qui est d’ailleurs la seule marque hors Adidas et Nike de ce classement.

Gareth Bale

En cinquième position, avec également 5 millions d’euros chaque année grâce au sponsoring, le Gallois Gareth Bale. De plus, Gareth Bale participe très souvent aux publicités de son sponsor, Adidas.