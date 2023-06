Le Critérium du Dauphiné en direct à la télévision > Le Critérium du Dauphiné est bien souvent apprécié, et cela n’est pas sans raisons. En effet, cet évènement cycliste est le parfait entraînement en vu du prochain Tour de France, puisque le Critérium du Dauphiné possède de nombreuses spécifications que l’on retrouvera d’ici quelques semaines, à commencer par des montagnes.

En effet, le Critérium du Dauphiné possède cet aspect si apprécié, celui qui parvient à concilier monts et montagnes, avec une étape en contre-la-montre. Qu’on se le dise, les sprinters n’ont pas réellement d’occasions de briller ici, tandis que l’effet inverse se produit pour les différents grimpeurs. En tout, l’on retrouve huit étapes intéressantes, et huit étapes où les grands favoris du prochain Tour de France n’hésiteront pas à fouler. Si ces étapes ne sont pas spécialement longues, l’on retrouve ; à chaque journée hors contre-la-montre, des défis de taille, où les différents cols se mettent en avant. Aussi bien les cols que l’on qualifiera de facile à grimper, que ceux qui mettront les jambes des coureurs à très rudes épreuves. Dès la première étape du Critérium du Dauphiné, il sera alors question d’accomplir l’escalade de pas moins de huit cols référencés.

Voir le Critérium du Dauphiné en vidéo live TV : Étapes en direct, replay et classement cyclisme

Dès le 11e kilomètre de la première étape, les coureurs présents abordent la montée du Col du Pilon, classé en 4e catégorie. Suite à cela, c’est un enchaînement de cols référencés qui se présente, avec de nombreux cols en 3e et 4e catégorie. De leurs côtés, les plus belles difficultés se présenteront à partir de la sixième étape, entre Le Parc des Oiseaux et la Motte-Servolex. Ici, il sera question d’aborder un col hors catégorie, le Mont du Chat. Le lendemain, nouveau col hors catégorie avec le majestueux col de Sarenne, tandis que la dernière et ultime étape du Critérium du Dauphiné offrira une arrivée en hauteur sur le Plateau de Salaison, un nouveau col hors catégorie. Autant dire que les grimpeurs seront dans la meilleure des positions, aussi bien pour inscrire leur nom au palmarès du Critérium du Dauphiné, que pour se préparer au prochain Tour de France, de la plus belle des manières.

Sachez qu’il est possible de voir le Critérium du Dauphiné en vidéo live à la TV sur France 3 et Eurosport. Vous pouvez également regarder les étapes en direct, avec le replay et le classement du cyclisme sur Internet.