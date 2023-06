L’incroyable reconversion du boxeur Mike Tyson

Mike Tyson change radicalement d’univers ; en effet, ce dernier effectue une incroyable reconversion, dans la drogue.

En effet, Mike Tyson, ancien boxeur Américain de très grande envergure, se sera lancé dans la culture du cannabis en Californie. Car oui, l’État Américain a légalisé, aussi bien la vente que la consommation, de marijuana depuis le 1er janvier dernier.

Véritable emblème et légende de la boxe, Mike Tyson effectue une incroyable reconversion. L’ancien sportif de haut niveau de 51 ans profite de la légalisation de la marijuana à usage récréatif en Californie, pour se lancer dans la culture. Cette reconversion peut même se vouloir très lucrative. D’après divers médias Américains, Mike Tyson, avec plusieurs associés, a investi dans une propriété. Le Ranch Tyson possède un terrain de 16 hectares et se situe à California City, une ville à environ 100 kilomètres de Los Angeles. Outre la culture de la drogue, le lieu proposera des cours pour les débutants. Notamment sur comment cultiver et développer au mieux ses propres plants.

Un marché lucratif et d’autres sportifs dans la danse

Premier point à souligner, le fait que Mike Tyson ne soit pas le seul sportif à se reconvertir dans ce business du cannabis. Bien au contraire même. En effet, Floyd Landis, cycliste américain, s’était aussi lancé dans la drogue, mais au Colorado cette fois-ci. Le Colorado étant l’un des huit États Américains à avoir légalisé le cannabis. À l’avenir, il n’est pas exclu que d’autres icônes du sport rejoignent cette tendance, notamment lorsque l’on regarde le marché financier que cela représente. D’ici 2021, et selon une étude récente, le marché du cannabis légal pourrait générer pas moins de 40 milliards de dollars. Et créera plus de 400 000 emplois. Aux États-Unis bien entendu.