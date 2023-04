Voir le match en direct : Vidéo Replay buts et résultat match AS Monaco

Voir le match de Ligue des Champions en direct : Vidéo Replay buts et résultat match AS Monaco Borussia Dortmund > Alors que le premier match s’est déjà disputé pour toutes les équipes de Ligue des Champions, il est déjà temps de laisser la place aux matchs retours, et il en est un particulièrement attendu, celui de l’AS Monaco, seule formation Française encore dans la course.

Alors que le FC Barcelone était dans la même situation que face au PSG et que le Real Madrid venait faire sensation sur la pelouse du Bayern Munich, l’AS Monaco, de son côté, frappait également un grand coup.

En disputant son match le mercredi ; après le report de la rencontre suite à l’attentat du bus du Borussia Dortmund, l’AS Monaco pouvait perdre un peu de sa concentration ; cet évènement pouvait même leur porter préjudice. Pourtant, et chose tout à fait normale, c’est du côté du Borussia Dortmund que l’on avait le plus de mal à se concentrer, d’autant que les joueurs n’ont même pas été consultés par la FIFA, décidant elle-même de quand le match devait se jouer.

Une fois sur la pelouse, l’on assistera néanmoins à une belle rencontre entre deux formations très envieuses de rejoindre le prochain tour de la Ligue des Champions ; qui sera d’ailleurs toujours à voir en direct, et qui promet de biens belles affiches.

Avant de se tourner vers le prochain tour, revenons quelques instants sur le match qui nous intéresse, ce match retour entre l’AS Monaco et le Borussia Dortmund.

Sachez que vous pouvez voir le match de Ligue des Champions en direct à partir de 20 heures 45 sur la chaîne Bein Sports 1. La vidéo Replay des buts et le résultat du match AS Monaco Borussia Dortmund seront également à voir sur Internet ; et sur la chaîne de Bein Sports, dès la fin de la rencontre.

Lors du match de la semaine dernière, l’AS Monaco parviendra à faire bien mieux que la première rencontre face à Manchester City. Alors que l’AS Monaco était capable de tenir bon sans couler défensivement, la formation Monégasque se fera tout de même quelques frayeurs, avant de remporter définitivement cette rencontre lors des derniers instants du match.

Force était alors de constater que l’AS Monaco parviendra, enfin, à s’offrir une magnifique victoire à l’extérieur, chose impensable lors du 8e de finale face à Manchester City. Dans la même configuration que lors du précédent tour, l’AS Monaco dispute le match retour devant son public, un public capable de pousser son équipe dans ses derniers retranchements. Sur le papier donc, l’AS Monaco semble partir favorite pour la qualification, après sa victoire à l’extérieur, sur le score de trois buts à deux.

Attention toutefois, puisque le Borussia Dortmund peut se montrer très surprenant et jouer à l’extérieur ne lui fait pas vraiment peur ; doit-on rappeler la correction infligée au Real Madrid il y a quelques saisons de ça ? Pour l’AS Monaco, il est alors question de ne pas se laisser griser par les évènements, et de rester concentrer défensivement, car le match allé aurait pu se terminer bien différemment, notamment avec la force offensive que possède le Borussia Dortmund.