PSG OGC Nice en Streaming Internet + Video Replay et Buts du Match

La Ligue 1, voici comment regarder Paris Saint-Germain – OGC Nice en direct live Streaming et la retransmission du match PSG – Nice en direct à la télévision. Samedi 9 novembre 2013 à partir de 17h00, un match qui sera diffusé sur Canal+ en Direct à partir de 20h25.

La 13e journée de la Ligue 1 avec le match du Paris Saint-Germain qui accueillera au Parc des Prince l’OGC Nice. Le leader parisien tentera d’accentuer son avance à 5 points sur le 3e Monaco qui s’est fait accroché à domicile par Evian 1-1. Nice est 11e avec 17 points, fera son 6e déplacement de la saison après avoir perdu à quatre reprises avec une victoire et un match nul. Les coéquipiers de Dario Cvitanich essayeront surtout de se ressaisir après deux défaites consécutives lors des deux dernières journées. Les hommes de Laurent Blanc eux aussi vont essayer de rester dans la dynamique de victoire surtout après leur prestation en demi-teinte contre Anderelcht à domicile 1-1 en Ligue des champions et qui les a vu laisser la qualification aux 8e pour le prochain match. Paris reste invaincu au Parc avec 6 matchs joués pour 4 victoires et deux matches nuls.

Les équipes probables

PSG : Sirigu – Van der Wiel, Marquinhos (ou Alex), Thiago Silva (cap), Maxwell – Thiago Motta, Rabiot, Matuidi – Cavani, Pastore, Ibrahimovic

Nice : Veronese – G.Puel, Bodmer, Pejcinovic, Kolodziejczak – N.Mendy, Digard (cap) – Eysseric, Mah.Taoré, Brüls – Cvitanich

Match Paris Saint-Germain – OGC Nice en Direct Streaming

Le match Paris – Nice est retransmis en direct à la télévision sur la chaîne Canal+ . Dès 17h00, rendez-vous pour les parisiens et le niçois avec le coup d’envoi du choc entre le PSG – Nice en direct. A la télévision sur Canal+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match PSG – Nice en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.