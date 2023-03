Comment voir le match en direct TV de Arsenal Bayern Munich Naples Real Madrid

Comment voir la Ligue des Champions en direct TV : Replay vidéo et résultat match Arsenal Bayern Munich et Naples Real Madrid > Après la phase allée, il ne reste plus qu’à certaines équipes de viser la confirmation pour s’en sortir convenablement, tandis que pour d’autres, c’est l’exploit qu’il va falloir chercher en Ligue des Champions.

Au programme de la soirée, deux matchs très attendus pour cette phase retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si le PSG entrera en scène demain, les formations de ce soir entendent bien décrocher un billet pour le prochain tour, même si l’affaire semble compliquer pour Arsenal, comme pour Naples.

Lors de la phase allée, le Real Madrid s’était alors montré à la hauteur de l’évènement et n’avait, finalement, fait qu’une bouchée des Italiens de Naples. Même si l’on possède le désavantage de disputer le match retour à l’extérieur, le premier match entre les deux formations avait permis au Real Madrid de s’imposer sur le score de trois buts à un.

Sur le papier, la qualification semble relativement proche, d’autant que l’on ne voit pas réellement comment Naples pourrait retourner la situation à son avantage. Pourtant, devant son public, Naples est en quête d’exploit, un exploit qui n’est pas réellement impensable, puisque deux petits buts seulement ; mais sans en encaisser, permettrait à Naples de faire trembler le stade.

En effet, avec la règle des buts à l’extérieur, Naples pourrait réussir à déstabiliser le Real Madrid et à le pousser a la faute. Il faudra néanmoins composer avec le fait que le Real Madrid propose ses plus beaux atouts et qu’il reste comme le champion en titre ; un très lourd défi attend alors Naples, qui ne parvient pas vraiment à briller en Ligue des Champions ; l’exploit est-il possible ?

En attendant, si vous cherchez à savoir comment voir la Ligue des Champions en direct à la TV, sachez que les deux matchs seront retransmis sur BeIn Sports 1, et BeIn Sports 2. Le replay vidéo et le résultat du match Arsenal Bayern Munich et Naples Real Madrid seront aussi à voir sur BeIn Sports dès la fin des rencontres, ou dès le lendemain, un peu partout sur Internet.

Autre rencontre très attendue, le match retour en Arsenal et le Bayern Munich, qui vient obliger Arsenal à rentrer dans l’histoire, tout simplement. Si l’on sait que les rencontres entre ces deux formations donnent souvent lieu à des matchs spectaculaire, le match allée des huitièmes de finale de la Ligue des Champions n’aura aucunement dérogé à la règle, bien au contraire.

Même si le Bayern Munich a le désavantage de jouer à l’extérieur, comment envisager un retournement de situation, qui verrait le Bayern Munich chuter ici ? Même si le Bayern Munich venait à s’incliner sur le score de trois buts à zéro, le succès à domicile sur le score de cinq buts à un semble être le gage d’une qualification certaine. Soyons honnêtes, Arsenal devrait inscrire quatre buts sans en encaisser pour espérer poursuivre l’aventure et c’est un fait que jamais Arsenal n’aura réalisé. Historiquement, Arsenal n’aura inscrit qu’un maximum de deux buts face au Bayern Munich, et ce 5-1 est une copie parfaite de la Ligue des Champions 2015-2016.

Pour le spectacle, en revanche, l’on aimerait bien qu’Arsenal se livre dans ses derniers retranchements, histoire d’assister à un match historique.