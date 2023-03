Comment regarder les matchs de Ligue des Champions en direct et en vidéo replay

Comment regarder les matchs de Ligue des Champions en direct : Résultat et replay match Juventus FC Porto, Leicester FC Séville > Il est déjà temps de laisser la place à plusieurs matchs retours de la Ligue des Champions, et, si l’on ne retrouve pas de formations Françaises à l’affiche, les rencontres du soir n’en sont pas moins intéressantes.

Car oui, avant de retrouver l’AS Monaco ; qui devra livrer le match de son histoire, demain, face à Manchester City, place à deux belles rencontres, qui pourraient s’avérer bien surprenantes. Ici, l’on parle alors du match Juventus FC Porto, et Leicester FC Séville, quatre équipes bien différentes sur le papier, mais qui possèdent, toutes, une belle histoire à raconter. Du côté du match entre la Juventus et le FC Porto, force est de constater que l’une des formations les plus titrées du côté du Portugal n’aura pas réussi à démarrer sereinement cette double confrontation. Pourtant à domicile, le FC Porto se devait de faire un bon résultat, sous peine de connaître un match retour relativement compliqué. Au final, et en s’inclinant sur le score de deux buts à zéro, la prouesse de la qualification face à une Juventus bien regroupée semble irréaliste.

Si les rencontres avaient été inversées, et que le FC Porto jouait sa qualification à domicile, oui, peut-être que la formation Portugaise aurait réussi quelque chose d’intéressant, mais dans la situation actuelle ; et sauf coup de tonnerre, l’on ne voit pas comment la Juventus, qui possède un avantage de deux buts ; et à l’extérieur, pourrait venir à chuter, ou même à trembler. Un tournant historique est-il à prévoir ? Cela est peu probable, puisque la Juventus pouvait même se permettre de reposer ses joueurs importants, vu l’avance qu’elle possédait sur le deuxième dans son championnat. L’autre rencontre de Ligue des Champions pourrait réserver, en revanche, bien plus de surprises. Alors oui, Leicester est allé s’incliner du côté du FC Séville lors du match allé, mais aura réussi ; malgré un match catastrophique, à inscrire un but, un but à l’extérieur qui pourrait, éventuellement, changer la donne de la rencontre.

Si vous cherchez à savoir comment regarder les matchs de Ligue des Champions en direct, sachez que la retransmission s’effectue sur la chaîne BeIn Sports, pour les deux rencontres. Enfin, si vous désirez connaître le résultat et voir le replay du match Juventus FC Porto, et celui de Leicester FC Séville, c’est sur Internet qu’il faut se rendre. L’an passé, Leicester semblait réellement intouchable et se permettait même d’acquérir un titre en championnat, un fait historique. Toutefois, et depuis le départ d’un joueur en particulier, Leicester a bien du mal à se confondre avec l’élite. Jamie Vardy, si incroyable l’an passé, n’est plus que l’ombre de lui-même, malgré quelques sursauts amenant des buts. Cette rencontre face au FC Séville pourrait s’avérer décisive pour s’offrir une bouffée d’air frais, d’autant que Leicester est actuellement dans les méandres de la BPL. Et si un exploit était envisageable ? Dans tous les cas, nous l’espérons.

