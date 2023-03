Le Grand Prix E3 de cyclisme à l’affiche

Le Grand Prix E3 de cyclisme fête sa 59e édition malgré une affiche polémique l’an passé > Pour tout amateur de cyclisme, il est impossible d’être passé à côté de la polémique qui faisait suite au dévoilement de l’affiche promotionnelle du Grand Prix E3 2015, gageons toutefois que cela n’entrave en rien le spectacle du jour et que les tensions se sont apaisées, un an plus tard.

Souvenez-vous, pour sa 58e édition, le Grand Prix E3 de cyclisme dévoilait une affiche où une main était sur le point de pincer les fesses d’une hôtesse, de dos et mini-jupe soulevée ; le scandale n’était pas loin et l’évènement voyait son image déjà entachée ; cette affiche servait de référence sur le geste déplacé de Peter Sagan, vainqueur en 2013, et qui avait mimé un pincement de fesses.

Pour la 59e édition du Grand Prix E3 de cyclisme, les tensions sont retombées et l’on retrouve une affiche bien plus conventionnelle ; l’occasion est alors bonne de ne se concentrer que sur l’évènement du jour, qui se veut, dans le tracé, toujours aussi dur qu’à l’accoutumer.

Cette année toutefois, les coureurs peuvent souffler un peu plus puisque l’on peut noter l’absence du secteur d’Haaghoek. Dans les faits, ce secteur offrait une route très étroite munie de nombreux pavés ; l’endroit où Fabian Cancellara était tombé et s’était blessé n’est désormais plus de la partie, rendant le tout moins dangereux pour le reste du calendrier des coureurs.

Bien que l’on puisse faire une croix sur ce passage étroit et dangereux, le Grand Prix E3 de cyclisme n’en reste pas moins une Classique très prometteuse et procure un entraînement rêvé pour le Tour des Flandres qui se profile à l’horizon.

Cette année, ce sont 206 kilomètres qu’il faut parcourir et pas moins de quinze cols à gravir (deux de moins que l’an passé), dont la majorité sont pavés. Alors que le tracé se veut assez plat jusqu’à la zone de la Houppe, les premières difficultés s’annoncent et ralentir la cadence n’est pas conseillé puisque les cols s’enchaînent frénétiquement.

Une fois les premiers 100 kilomètres du Grand Prix E3 de cyclisme franchis, le repos n’est plus de mise pour les coureurs qui se retenaient encore ; rien que dans la portion finale de la 59e édition du Grand Prix E3, ce sont le Kapelberg, le Paterberg, le Vieux Kwaremont, la Karnemelkbeekstraat et le Tiegemberg qui se dressent devant les coureurs et qui peuvent, à eux seuls, bouleverser un classement qui semblait pourtant établi.

Historiquement, les dernières éditions du Grand Prix E3 de cyclisme échappent aux coureurs Belges, puisque seul Tom Boonen a réussi à s’imposer (2012) depuis 2008. Bien qu’il ne soit plus au sommet du Grand Prix E3 de cyclisme, Tom Boonen détient toujours le record de victoires ici, avec pas moins de cinq sacres et un quadruplé magique entre 2004 et 2007. Plus récemment, c’est Geraint Thomas qui est venu s’imposer ici l’an passé, mais les prétendants au titre sont aujourd’hui nombreux.