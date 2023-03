Torment Tides of Numenera : Le test sur PC, PS4 et Xbox One > Le titre, s’il se qualifie lui-même comme successeur spirituel de Planetscape, est adapté d’un autre de rôle sur papier, Numenera ; il ne fait alors nul doute que les amateurs du style seront aux anges.

Dès lors, l’on retrouve un scénario bien différent, où, dans un univers futuriste ; le 9e Monde, la magie fait loi dans les sociétés. Ici, le Dernier Reliquat, amnésique, vient à apprendre qu’il est le vaisseau d’un dieu dont l’équilibre du monde dépend. Si l’histoire se résume assez rapidement ; sans se pencher sur les multiples péripéties qui se glisseront dans la continuité de l’histoire, ce C-RPG (computer RPG) vient offrir une aventure plus textuelle que jamais, une habitude qu’il sera bon de prendre, surtout si vous êtes habitués aux jeux plus nerveux. D’ailleurs, le début de l’aventure ne laisse aucunement la place au doute, puisque, sous forme d’un prologue textuel, c’est votre personnage que vous viendrez étoffer, avec tout ce que cela implique ; les caractéristiques notamment. En fonction de vos réponses aux actions contées, votre spécialisation se fera, et des points de Puissance, Sagesse ou Célérité vous seront octroyés ; se rapprochant, finalement, toujours plus d’un jeu de rôle sur papier.

S’il possède beaucoup de textes ; parfois même peut-être trop, Torment Tides of Numenera parvient à remplir son objectif, celui de laisser l’imagination du joueur faire le plus gros du travail, malgré des décors de qualités. Car oui, bien qu’il soit essentiellement textuel, Torment Tides of Numenera n’en reste pas moins un titre avec de l’ambition, où les décors sont ; dans la plupart du temps, remarquablement travaillés.

Si les graphismes apparaissent comme l’un des points forts de Torment Tides of Numenera ; notamment grâce à des textures très lissées et parfois somptueuses, l’on pourra regretter un manque flagrant de diversification dans les décors, quelques bouillies de pixels, et ces constantes chutes de frame-rate, qui pourraient nous faire regretter le début de l’aventure. Sur consoles ; essentiellement, ce sentiment d’inachevé (en terme d’optimisation) pourrait en rebuter plus d’un, d’autant que les animations ne sont, là non plus, pas toujours très justes. Toutefois, l’intérêt du titre est bien ailleurs.

Comme nous l’évoquions un peu plus haut, Torment Tides of Numenera est un jeu très textuel, et très bavard. Dès lors, la qualité des écrits se doivent de s’approcher de la perfection, un point que Torment parvient presque à atteindre, puisque de très légères imperfections nous rappellerons à la réalité ; mais nous savons pertinemment que la perfection n’existe nul part. Ici, l’on appréciera alors chaque ligne d’un dialogue, souvent ponctué par un choix à effectuer. Pas de panique toutefois, puisque chaque réponse amène souvent à un cheminement différent, ne laissant finalement, que peu de place à la défaite ; tout s’enchaîne pour le plus grand plaisir des amateurs du genre, qui auront laisser, depuis bien longtemps, les néophytes de la distraction sur le bas-côté de la route. Posséder tant de textes est une qualité, oui, mais l’on pourrait alors regretter que ces derniers ne laissent que trop peu de places à des phases de combats plus classiques, venant égayer l’expérience. D’ailleurs, même les combats peuvent être remportés sans réellement aller au bout de ces derniers, notamment en fonction de votre spécialisation et de vos points acquis jusqu’alors. S’ils ne sont pas déroutants et se montrent plutôt instinctifs, les combats peuvent posséder un autre aspect de l’exploration ; moins enchanteur, un manque de précision flagrant. Mais, là encore, rien de bien dommageable.

Du côté de la bande son, Torment Tides of Numenera parvient à se montrer à la hauteur, d’autant que les quelques dialogues disséminés sont corrects, et que les musiques collent parfaitement et permettent de se plonger de la meilleure des façons dans l’univers proposé. Une qualité que l’on ne peut enlever, et que l’on rajoutera au contenu, bien que ce dernier soit, à terme, en demi-teinte. En effet, si l’on appréciera les premiers pas dans l’univers, passé les premières heures ; et surtout la première moitié du récit, l’on se retrouvera devant un titre plus dirigiste, lorgnant parfois même sur l’ennui le plus total. Le manque de combats évident et la multiplication des mêmes actions pourraient bien freiner votre élan ; même si éloigner les yeux du contexte et poser le pad n’est pas chose aisée. Toujours sur le contenu, il faut savoir que les versions consoles possèdent de nombreux défauts évidents, parfois même rébarbatifs, comme ces chargements trop longs, et ces nombreuses chutes de frame-rate, comme nous l’avons déjà évoqué. Toutefois, si l’on parvient à se prendre au jeu, ces défauts pourraient se retrouver gommé, mais, en l’état actuelle des choses, la lutte est compliquée ; surtout pour parvenir à la fin de l’aventure, qui vous demandera de nombreuses et nombreuses heures de jeu. Un triste bilan pour un titre aussi prometteur et réellement pensé pour les amoureux du jeu de rôle papier.

À juste titre, il est alors compliqué de réussir à évaluer l’amusement que procure le soft ; les amoureux du genre seront prêts à partir dans l’aventure dans les meilleures des conditions, tandis que les néophytes ne parviendront pas à passer outre les dix premières de jeu, et les nombreux défauts techniques à l’écran dès les premiers instants ; ce qui est dommage lorsque l’on regarde la qualité des textes affichés ; et en Français, de surcroît. Vous aurez certainement compris que Torment Tides of Numenera n’est pas disposé à se laisser dompter par la majorité, mais ce n’est pas grave, ce dernier apparaît comme un titre pensé pour les amoureux de textes, et, sur ce seul point, Torment Tides of Numenera mérite d’avoir sa place dans votre ludothèque.

Au final, Torment Tides of Numenera est un soft exceptionnel, spécialement si l’on se penche sur le seul fait qu’il parvient, avec un brio surprenant, à offrir de vraies sensations d’imaginaire. Avec ses textes de qualités et très descriptifs, les amateurs de jeux de rôle sur papier seront dans le bonheur le plus complet, tandis que les autres auront bien du mal à accrocher. S’il fait de ses textes sa qualité première, l’on pourra en revanche pester sur une technique bancale, que l’on peut ressentir dès que l’on bouge son personnage, ou que l’on navigue dans les menus. Et c’est fort dommage !