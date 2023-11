Les joueurs de la Coupe du Monde de rugby offrent une belle image au Top 14

Les joueurs de la Coupe du Monde de rugby 2015 offrent une belle image au Top 14 > La Coupe du Monde 2015 de rugby est terminée et une certitude parvient toutefois à se dessiner pour la France, son championnat du Top 14 est le plus fourni en stars mondiales.

Du 18 septembre au 31 octobre 2015, la Coupe du Monde de rugby a pris le devant de la scène en offrant une compétition acharnée et hautement spectaculaire. Alors que l’on aura assisté à de nombreuses surprises, l’on pourra souligner la nouvelle victoire de la Nouvelle-Zélande, qui porte son total à trois succès en Coupe du Monde de rugby.

Le parcours de la Nouvelle-Zélande aura également été irréprochable. Preuve en est avec la phase de groupes d’abord, où la Nouvelle-Zélande se sera imposée à quatre reprises, avec une excellente différence de points. Première de son groupe, le destin de la Nouvelle-Zélande semblait tout tracé et jamais elle n’aura été inquiétée, sauf par l’Afrique du Sud peut-être.

En effet, en quarts de finale, la Nouvelle-Zélande aura maîtrisé la France sur le score de 62 à 13 puis aura connu son match le plus compliqué de la compétition ; 20 à 18 contre l’Afrique du Sud. La finale, de son côté, aura montré une formation de Nouvelle-Zélande sereine, décrochant son troisième titre de champion, le second consécutif (34-17 face à l’Australie).

Les joueurs de la Coupe du Monde de rugby 2015 offrent une belle image au Top 14

Loin d’avoir démérité, les autres pays ayant fait une très bonne performance voient leurs joueurs évoluer dans différents championnats, mais il en est qui revient souvent, le Top 14.

Car oui, le Top 14 est apparu comme le championnat le plus représenté dans cette Coupe du Monde de rugby 2015, et c’est finalement avec une certaine fierté que l’on assistait aux différentes prestations des joueurs, bien que ces derniers n’étaient pas forcément dans notre équipe favorite.

Du côté de l’équipe championne du monde de rugby en 2015, la Nouvelle-Zélande, l’on constate que plusieurs joueurs se sont engagé dans un club de Top 14 pour les années à venir et rejoignent donc les stars du ballon ovale déjà présentes dans nos contrées. Ainsi, Dan Carter rejoint le Racing 92, et Ma’a Nonu se tourne vers Toulon ; tandis que la carrière internationale n’est plus d’actualité pour ces deux joueurs, la carrière en club reste bien à l’ordre du jour, et c’est tant mieux.

Toujours sur le plan des nouvelles arrivées, l’on peut aussi noter l’Australien Adam Ashley-Cooper qui rejoint Bordeaux-Bègles, ce dernier est d’ailleurs accompagné de son compatriote Sekope Kepu. De leur côté, Conrad Smith et Colin Slade ; deux Néo-Zélandais, rejoignent la formation de Pau pour son retour dans l’élite du championnat de Top 14. Ces arrivées nombreuses ne font finalement qu’étoffer un nombre déjà impressionnant de grands joueurs évoluant actuellement dans l’hexagone, ce qui pourrait bien marquer une nouvelle ère du rugby Français sur le plan Européen.

