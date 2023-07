Streaming Tour de France > Étape 18 du TDF en direct tv et live sur Internet

Voici comment regarder live en direct la 18ème étape du tour de France 2014. Le TDF 2014, dans son 101ème édition, se poursuit ce jeudi 24 juillet avec la 18ème étape du Tour qui aura lieu ce jeudi. Il est possible de voir en direct la nouvelle étape du Tour de France 2014 sur France 3 et France 2 dès 12h55, coup d’envoi du départ de la 18ème étape du Tour de France. Tout au long du parcours de la 18ème étape du TDF 2014 qui s’étale sur 145 km avec une arrivée à Hautacam (Hautes-Pyrénées), vous pouvez voir le Tour de France 2014 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Le résumé de la 18ème étape du Tour de France 2014 avec le replay vidéo de l’étape du jour est disponible ici même avec les résultats complets de l’étape du jour du Tour de France 2014.

Après une dix-septième étape dédiée aux grimpeurs, les coureurs doivent à présent faire face en cette dix-huitième étape du Tour de France à 145,5km de Pau à Hautacam.

Hier, les coureurs ont traversé 124,5 Km, de Saint-Gaudens à Saint-Lary Plat d’Adet. Ils se sont imposés à une première journée de haute-montagne dans les Pyrénées. Même si l’étape semble courte, elle est très rude vu son intensité. Cette dix-septième étape était caractérisée par les 3 cols et une arrivée au sommet en hors-catégorie.

Il faut avouer qu’à ce stade de la compétition, les choses deviendront de plus en plus difficiles et l’étape débutant de Saint-Gaudens pour une arrivée à Saint-Lary Plat d’Adet était faite pour les grimpeurs. D’ailleurs, les sprinteurs ont eu du mal à respecter le chronomètre.

L’étape s’est soldé par la victoire donc du polonais Rafa Majka, qui préserve son maillot de meilleur grimpeur, Giovanni Visconti occupe la deuxième place du classement et Vincenzo Nibali occupe la troisième place. Légèrement loin du podium on retrouve Péraud.

Pour ce qui est du classement général, rien n’a été changé! Nibali est toujours premier alors que les trois français, Pinot, Péraud et Bardet sont toujours à la 3ème, 4ème et 5ème place, respectivement.

Aujourd’hui, les coureurs attaquent la dernière journée en montagne. Ils vont parcourir 145,5 km en débutant la course de Pau pour la finir à Hautcam.

Video Etape 18 Tour de France 2014

Pour voir la 18ème étape en live du Tour de France 2014, branchez-vous sur France 2 à la télévision. En direct TV et sur Internet en live streaming, vous pouvez voir la 18ème étape du Tour de France 2014 avec le player web à installer simplement, à partir de 12h55.

Sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile, vous saurez tout ici. Revenez ici sur Tixup le site qui offre aux fans de cyclisme tout ce qu’il faut pour vivre le Tour de France 2014 en live, avec le direct, les vidéos résumés des étapes du Tour, les classements…

18ème étape du Tour de France 2014 en streaming

Rendez-vous ce jeudi 24 juillet pour voir en direct la dix-huitième étape du Tour de France en direct live sur France 3 à partir de 12h55 et sur France 2 dès 15h00 ainsi qu’en direct streaming live web sur Internet.

Dès 12h55, coup d’envoi du départ de la 18ème étape du Tour de France 2014 de Pau, vous pouvez regarder en live direct le TDF 2014 sur la chaîne France 3 pour continuer à suivre en direct la suite du Tour sur France 2 dès 15h00 ainsi qu’en live streaming sur Internet. C’est ici que le Tour de France est à voir!

J’aime ça : J’aime chargement…