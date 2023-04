Grand Prix Espagne MotoGP en Direct Live Streaming

Voici comment regarder la retransmission des Essais libres 3 de la 18e manche du Moto GP d’Espagne 2013 en Streaming live sur Internet et en direct à la télévision. Pour voir les Essais libres 3 du Moto Grand Prix d’Espagne à partir de 10h00 ce samedi, vous aurez le choix entre Eurosport et l’Internet. Avec le départ en direct, la course en intégralité et l’arrivée du Moto GP de Valence 2013, et en vidéo replay avec le classement, les résultats du Grand Prix Moto d’Espagne.

Les conditions météo peu favorables de l’après-midi par rapport au matin n’en pas empêché l’actuel leader du championnat Marc Márquez de la team (Repsol Honda) d’avoir le meilleur temps, mieux encore, il a réussi à battre le temps de référence qu’il avait établi en FP1. Il a ainsi terminé la première journée du Grand Prix d’Espagne à Valence en réalisant 1’31.220 avec un léger avantage de (0.066s) sur son coéquipier Dani Pedrosa.

En face, le compatriote de Marquez et Champion du Monde en titre Jorge Lorenzo de la team (Yamaha Factory Racing) a quant à lui terminé avec le troisième temps, derrière ses deux compatriotes, avec 0.158s de retard sur Márquez, au classement général, il accuse un retard de treize points avant cette dernière manche de la saison 2013.

Moto GP Espagne 2013

Le Moto GP d’Espagne 2013 est le dernier Moto GP de la saison, il se déroule sur le circuit de Valence. Pour les fans de sport mécanique : notez bien que les Essais libres 3 du Grand Prix d’Espagne 2013 débutent à 10h00, heure française. En direct à la télévision, et en Streaming sur Internet, le Grand Prix Moto GP de Valence 2013 est à voir en direct, avec une diffusion par la chaîne Eurosport.

Ne ratez pas le début du Grand Prix de Moto GP et revenez ici même sur Tixup quelques minutes avant pour tout savoir.