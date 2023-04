Le Tour de Romandie à voir en Direct TV et sur Internet en ligne

Le Tour de Romandie 2016 offre un duel de la première heure entre Christopher Froome et Nairo Quintana > Gagnant de plus en plus de notoriété au fil des années, le Tour de Romandie, en Suisse, parvient à accueillir les meilleurs coureurs actuels en cyclisme et, en 2016, le Tour de Romandie offre un très beau prologue pour le prochain Tour de France.

Quoi de mieux pour une Classique ou un Tour de cyclisme, que d’accueillir certains des plus grands coureurs à l’heure actuelle ? En cyclisme, trop peu d’évènements parviennent à mettre en duel les plus grands et le Tour de Romandie parvient à tirer son épingle du jeu en frappant un grand coup, sur la seule évocation des participants.

Impossible d’être passé à côté de ces deux-là. Que se soit Christopher Froome ou Nairo Quintana, les deux coureurs sont rapidement devenus des références du sport. Alors que Christopher Froome empile les succès et les Tours de France, Nairo Quintana, quant à lui, enchaîne les titres de meilleur jeune lorsqu’il se retrouve avec l’Anglais.

Seulement voilà, les temps changent et Nairo Quintana ne parviendra pas à rester le meilleur jeune encore bien longtemps et il aspire à plus que ça. Capable de se surpasser dans les efforts, l’on a déjà vu le Colombien mettre Christopher Froome en difficulté par moment ; et si 2016 était l’année de Nairo Quintana ?

Avant le prochain Tour de France qui approche à grands pas, il faut d’abord se concentrer sur le présent Tour de Romandie 2016, une épreuve particulièrement suivi, car elle propose des ascensions intéressantes, sans pour autant mettre les grimpeurs sur un piédestal à chaque journée ; polyvalent, le Tour de Romandie offre un bon compromis pour les différents coureurs présents, qu’ils soient grimpeurs ou sprinteurs.

Se déroulant sur un total de cinq étapes et un prologue, le Tour de Romandie 2016 fête sa 70e édition et met en avant des tracés surprenants, mais ô combien intenses, que se soit pour les spectateurs, comme pour les coureurs. Lors du prologue du Tour de Romandie 2016, l’on retrouve un beau contre-la-montre de 3,95 kilomètres, où se dresse la première difficulté, un col de troisième catégorie ; rien d’insurmontable toutefois.

Si le Tour de Romandie se veut assez homogène dans son contenu, l’on se trouve en Suisse et il était impensable de ne pas mettre à profit les dénivelés présents naturellement dans le pays. Ainsi, c’est dès la deuxième étape que les choses se compliquent et l’on retrouve au programme, pas moins de trois cols qui sont référencés. Il y en a un en particulier qui retient l’attention, le col de Morgins, classé fièrement en première catégorie. Le spectacle est d’autant plus prenant que les coureurs se retrouveront à lutter pour cette première arrivée en altitude.

Enfin, la quatrième étape sera le juge de paix et pourrait bien offrir le sacre à l’un des deux favoris du Tour de Romandie 2016, Christopher Froome ou Nairo Quintana. Très plate dans ses premiers kilomètres, la quatrième étape se pare de ses plus beaux atouts et les coureurs vont devoir grimper trois cols classés première catégorie, et atteindre une arrivée située en hauteur. Avec des pourcentages à faire souffrir le meilleur de l’exercice ; comprenant également des montées passant de 500 à 1 500 mètres d’altitude, cette quatrième étape du Tour de Romandie est l’évènement à ne manquer sous aucun prétexte. L’un des deux favoris pourra-t-il prendre le meilleur sur le plateau avant de se tourner vers le très attendu Tour de France 2016 ?