Match PSG AS St Etienne en Streaming : Direct TV + Resume Video et Buts

L’AS Saint-Etienne – Paris Saint-Germain une des deux affiches de la 11e journée de la Ligue 1, c’est ici en direct live Streaming et la retransmission du match Saint-Etienne – Paris Saint-Germain en direct à la télévision. Dimanche 27 octobre 2013 à partir de 21h00, une affiche qui s’annonce passionnante et qui sera diffusée sur Canal+ en Direct à partir de 21h00.

La deuxième affiche de la 11e journée de Ligue 1 opposera Saint-Etienne au Paris Saint-Germain au Stade Geoffroy-Guichard. Le PSG qui a retrouvé ses sensations ses derniers temps a repris la 1e place du classement et est en état de grâce à l’image de son attaquant vedette le suédois Zlatan Ibrahimovic auteur de 4 buts à lui seul lors du dernier match en Ligue des champions contre Anderlecht (0-5). Lors de la 10e journée le PSG avait surclassé Bastia (4-0, dont deux buts d’Ibra) et Monaco a fait match nul ce qui a permis aux hommes de Laurent Blanc de s’installer à la tête du classement.

Les Stéphanois qui connaissent un regain de forme après une période difficile, ont jusque là disputé 5 match à domicile ont obtenu 3 victoires, un match nul et une défaite sont 9e au classement avec 16 points grâce notamment à leur dernière victoire contre les Merlus 3-2. Les Verts tenteront ce soir d’obtenir une 4e victoire à domicile mais ils auront fort affaire aux parisiens qui eux seront privés des services de Jallet et de Pastore. Les coéquipiers de Romain Hamouma seront au complet sans compter sur Baysse et Saadi tous deux blessés.

Les équipes probables

Saint-Etienne : Ruffier – Ghoulam, Perrin, Bayal, Clerc – Clément, Lemoine, Corgnet, Tabanou, Hamouma – Brandao.

PSG : Sirigu – Maxwell, Marquinhos, Alex, Van der Wiel – Thiago Motta, Verratti, Matuidi – Cavani, Lavezzi ou Lucas Moura, Ibrahimovic.

Match Saint-Etienne – Paris Saint-Germain en Direct Streaming

Le match Saint-Etienne – Paris Saint-Germain est retransmis en direct à la télévision sur Canal+. Dès 21h00, à vos postes de télé pour regarder le coup d’envoi de Saint-Etienne – Paris Saint-Germain en direct. A la télévision sur Canal+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Saint-Etienne – Paris Saint-Germain en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

