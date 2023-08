Regarder le Tour d’Espagne : Diffusion en Direct TV + Internet

Voici comment regarder la diffusion des étapes du Tour d’Espagne. En direct à la télévision sur Eurosport et en direct live streaming sur Internet, regardez l’étape du jour du Tour d’Espagne. De la même façon, vous pouvez revoir chaque étape du Tour d’Espagne en replay vidéo sur Internet. Fan de cyclisme, vous êtes au bon endroit !

Avec un seul contre-la-montre individuel et 11 arrivées d’étapes en montagne, le Tour d’Espagne promet beaucoup. Vous pouvez regarder le Tour d’Espagne 2013 avec chaque étape diffusée en direct à la télévision sur la chaine Eurosport.

Parmi les grands « classiques » de la Vuelta présents sur ce Tour d’Espagne, on notera l’étape du 14 septembre avec le col Alto de l’Angliru, dont les 23% de pente seront peut-être décisifs à la veille de l’arrivée à Madrid. Le 8 septembre, une autre énorme étape de montagne attend les coureurs du Tour d’Espagne, avec les cols Port de Balès et Peyresourde et l’arrivée dans la station de montagne de Peyragudes en France. Là encore, un spectacle à ne pas manquer.

Voir le Tour d’Espagne en Streaming

Pour la victoire finale, les bookmakers de paris sportifs ont jeté leur dévolu sur Nibali, Valverde, Rodriguez, et Kreuziger. Coté français, on compte sur le leader de la FDJ.fr Thibaut Pinot qui a l’occasion sur le Tour d’Espagne de se racheter d’un Tour de France complètement raté.

C’est la chaine de télévision Eurosport qui diffuse chaque étape de la Vuelta 2013 en direct TV. Vous savez donc où regarder le Tour d’Espagne sur votre téléviseur. Sur Internet, il est aussi possible de voir le Tour d’Espagne en direct et en replay, sur votre ordinateur, iPad, téléphone mobile ou tablette tactile. Pour cela, activez votre solution de diffusion ici.

