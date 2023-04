Retransmission du Match Monaco Nantes en Direct TV et sur Internet

Regardez le match Monaco Nantes en direct live ce soir pour la journée de Ligue 1. En direct sur Canal+ et en live sur Internet, vous pouvez voir AS Monaco FC Nantes en video sur Internet, avec le live, le résumé, les buts et le replay du match ASM FCNA. Aujourd’hui, c’est un match qui s’annonce intéressant et qui est diffusé sur la chaîne Canal Plus en direct

A l’occasion de la 3Ee journée du Championnat de France de football, les Monégasques reçoivent les joueurs du FC Nantes pour le dernier match de la journée. Ce soir sur Canal+, le match Monaco Nantes est à voir en direct live. Les deux équipes jouent ce soir leur ultime et dernière chance dans la poursuite de leurs objectifs de la saison. Sur le terrain du Stade Louis II, les joueurs vont se surpasser ce soir pour prendre le dessus sur leurs adversaires. Avec la diffusion en direct à la télévision sur Canal+ et sur Internet, il est facile de regarder le match en direct ici, tout simplement avec le player qui convient.

Un Monaco Nantes en direct capital

Le match de ce soir sera certainement compliqué pour les favoris de l’AS Monaco contre le FC Nantes. Après la victoire de Lille à Toulouse, l’AS Monaco n’a plus que 3 points d’avance sur le LOSC. La lutte au sommet du championnat prend toute son ampleur pour les dernières matches de la saison. Avec 16 points de retard sur le PSG en tête de la Ligue 1, l’AS Monaco n’a plus d’ambition plus élevée que de conserver sa 2ème place. Face au FC Nantes, la défense de l’AS Monaco est sur les nerfs. Les statistiques sont formelles: le FC Nantes a l’habitude de marquer à Louis II. Il faudra donc impérativement que l’attaque monégasque soit efficace dans le match en direct de ce soir, avec l’ASM qui comptera sur le retour de l’international Joao Moutinho. Le FC Nantes a donc des raisons de ne pas avoir peur avant le début de la rencontre. Réponse sur le terrain, dès 21 heures pour le coup d’envoi en direct live, à ne pas rater!

Match Monaco Nantes en direct

Le match de l’AS Monaco face au FC Nantes est retransmis en direct TV sur Canal+, la chaine qui a choisi cette affiche comme match du dimanche soir à regarder en live. Dès 20h40, les écrans de télévision des fans de Monaco et de Nantes seront scrutés avec passion jusqu’au coup d’envoi de 21 heures. Notez qu’il est aussi possible de voir le match sur tablette, en direct puisque le match est diffusé sur Canal Plus. A la télévision ou en direct sur Internet, revenez ici même sur le site Tixup.com pour tout savoir du match Monaco Nantes et quelques minutes avant le début, tout savoir pour regarder le match en direct live, avec les vidéos replay et les buts de Monaco Nantes dès la fin de la rencontre. Pour le match Monaco Nantes, vous êtes au bon endroit, car vous saurez tout ici pour ne rien rater.

