Rendez-vous en terre inconnue avec Kev Adams sur France 2 en vidéo : Voir le voyage en Éthiopie en replay sur France TV

Pour ce nouveau numéro de la célèbre émission Rendez-vous en terre inconnue, c’est avec l’humoriste Kev Adams que l’on part à la découverte de l’extrême sud de l’Éthiopie. Ici, Kev Adams va partager, pendant 15 jours, le quotidien des Suri, des bergers de la vallée de l’Omo. Ce peuple est l’un des plus emblématique de la région et ces hommes sont de fiers guerriers, réputés indomptables. Ils sont d’ailleurs les gardiens d’une tradition millénaire.

En effet, plusieurs mois par an, et au cœur d’une extraordinaire nature, ils sont coupés de leur famille afin de garder les troupeaux, ce qui est leur unique richesse. Pour Kev Adams, vivant à Paris et qui se dit accro aux réseaux sociaux et à son téléphone portable, l’expérience se veut émouvante et unique. L’occasion, également, de découvrir une culture fascinante et très éloignée du monde occidental.

L'émission Rendez-vous en terre inconnue avec Kev Adams est à regarder sur France 2 en vidéo, à partir de 21 heures ce 5 décembre.