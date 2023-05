Retransmission du match FC Nantes Montpellier HSC en Direct

FC Nantes – Montpellier HSC ce samedi soir dès 20h00, voici comment regarder le match de la 30e journée du championnat de France de football Ligue 1 aujourd’hui entre Nantes et Montpellier en direct live sur le web et la retransmission de Nantes Montpellier en direct à la télévision. Dès 20h00 un match qui s’annonce passionnant entre les deux équipes, pour la retransmission en direct, vous aurez le choix entre beIN Sport 1 ou bien beIN Sport MAX 5.

Le FC Nantes reçoit Montpellier ce soir à partir de 20h00 à l’occasion de la journée du championnat de France de football. Le match s’annonce d’être disputé entre deux équipes collées au classement où l’on retrouve les nantais 15e avec 33 points et juste devant eux Montpellier à la 14e place avec 34 points. Un point seulement sépare les deux équipes avant la rencontre de ce soir. Les Canaris tenteront de remporter les points du match pour dépasser leur adversaire du jour dans le classement et repartir du bon pied.

Le FC Nantes cale depuis un moment et ne parvient plus à remporter le moindre match, les hommes de Michel Der Zakarian ont enregistré deux défaites et trois matches nuls lors des 5 derniers matches de championnat, les nantais restent tout de même sur un match nul à Lille lors de la 29e journée. Pour les montpellierains, les choses ne sont pas meilleures, puisque les hommes de Rolland Courbis sur un nul et une défaite respectivement lors des deux dernières journée et n’ont remporté qu’une seule victoire lors des 5 derniers matches. Deux équipes qui ont besoin de points, un match disputé en l’occurrence.

Le match de ce soir entre Nantes – Montpellier sera retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport. A partir de 20h00 soyez au rendez-vous pour le coup d’envoi de la rencontre entre Nantes et Montpellier en direct. A la télévision sur beIN Sport ou en direct sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match en direct sur Internet: pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

