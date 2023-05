Dignité et identité tunisienne touchés par Star Academie LBC – Procès contre Asma et badria

Le show des deux filles tunisiennes de Star Académie, Asma et Badria, continue avec la même violence mais cette fois, verbale.

Les deux candidates tunisiennes ne se supportent pas depuis le premier jour. La Star Académie, comme d’habitude, profite des bagarres pour faire buzzer l’émission ce qui marche parfaitement jusqu’à maintenant. Pour les organisateurs la participation tunisienne donne ses fruits.

Ces deux filles grossières ont dépassé les bornes et n’arrêtent pas de choquer les tunisiens. Leurs séquences diffusées sur le réseau social facebook nous font honte et froid dans le cœur.

Maitre Lotfi Chemli, avocat et professeur à l’université, est sorti de son silence, et a décidé de former un collectif en vue de porter plainte contre les deux tunisiennes et l’émission de téléréalité « Star Académie LBC ».

M.Chemli a déclaré que ces deux filles ont Sali l’image de la Tunisie et ont nuit à l’image de la femme Tunisienne en particulier. Ces deux femmes ne sont pas représentatives de la Tunisie et ne sont guère un exemple réel de la femme Tunisienne, elles ne font que détourner la réalité et font que les pays de l’orient aient du mépris pour la femme tunisienne et pensent qu’elle est facile, légère et insolente, affirme-t-il.

M. Chemli tient à démontrer que cette image dévalorisante doit être corrigée. La femme tunisienne est une femme émancipée, qui a contribué dans le développement du pays, qui respecte les bonnes mœurs et les principes et qui se fait respecter.

Actuellement, M.Lotfi Chamli se focalise sur le dossier de sa plainte. Il doit étudier tous les côtés juridiques des deux pays: la Tunisie et le Liban. Selon la même source, les principaux éléments de l’accusation sont présents. Si les deux jeunes filles seraient condamnées, elles risqueraient la peine de prison (6mois) et une amende qui varie entre 80 dinars et 1000 dinars.

