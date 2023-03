Cash Investigation sur le scandale de l’eau à voir sur France 2 et France TV en vidéo et replay

Cash Investigation en vidéo à la télévision > La chaîne France 2 livre une nouvelle émission inédite, Cash Investigation sur le scandale de l’eau. Regardez le documentaire en vidéo streaming, en intégralité et en replay ici dès aujourd’hui.

Présenté par Elise Lucet, ce documentaire de Cash Investigation sur le scandale de l’eau est exceptionnel. Utilisée et bue tous les jours, l’eau du robinet représente un marché qui pèse plus de 9 milliards d’euros chaque année en France. Ce business est dominé par deux groupes français : Veolia et Suez. L’équipe d’Elise Lucet se rend d’abord à Nîmes, en Occitanie. La commune détient le record des fuites d’eau. Près du tiers de ce corps liquide se perd avant d’arriver chez les habitants. Depuis une cinquantaine d’années, la même entreprise a la mainmise sur les canalisations : la SAUR. La journaliste de Cash Investigation Marie Maurice a également mené l’enquête sur le dossier explosif des eaux usées en Ile-de-France.

