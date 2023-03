La Nintendo Switch est disponible : Découvrez les meilleurs jeux de la console

La Nintendo Switch est disponible : Découvrez certains jeux du lancement > Elle aura su se faire attendre, mais elle est enfin là, la nouvelle console de Nintendo se présente avec des arguments, et entend bien réussir à nous faire oublier le fiasco de la Nintendo Wii U : si l’exploit était beau, il reste à vérifier la cadence de sortie de gros titres, un facteur décisif dans cette lutte pour le succès.

Depuis la sortie de la Nintendo Wii, Nintendo semblait ; et était, sur le toit du monde. Mais alors qu’il fallait renouveler son appareil, sa grande sœur, la Nintendo Wii U, ne parviendra pas à trouver son public, certainement la faute à un manque flagrant de contenu, et à une console sous-exploitée.

En promettant d’avoir appris de ses erreurs, Nintendo vient alors livrer sa Nintendo Switch, une console souvent entourée de mystères jusqu’à sa sortie. Son concept est finalement assez simple, puisque l’on retrouve un mélange entre console de salon et console portable ; attention néanmoins sur ce point, puisque l’autonomie de l’écran n’est pas des plus affolante (voir ici). Un jour après sa sortie ; et nous reviendrons d’ailleurs sur les chiffres de ventes d’ici quelque temps, Nintendo a alors toutes les cartes en main pour réussir son pari ; celui de nous faire oublier le fossé qu’avait creusé la Nintendo Wii U.

La Nintendo Switch est disponible : Découvrez certains jeux du lancement

Dans les faits toutefois, l’on ne pourra que constater que la Nintendo Switch débute sa course dans la même position défavorable qu’auparavant, la faute à un line-up très maigre, et où les expériences notables peuvent se compter sur les doigts d’une main. La console est d’ores et déjà disponible en prix serré sur Amazon ou chez d’autres distributeurs.

Lorsque l’on y regarde de plus près, de nombreux joueurs sont désireux de faire l’impasse sur cette console ; du moins, pour le moment, puisque la machine, aussi intéressante soit-elle, manque de puissance, possède un prix un poil trop élevé et, surtout, possède un catalogue ; à l’heure actuelle, bien trop vide pour tenter les joueurs. Si l’on ajoute à cela que certains éditeurs tiers attendent de voir les premiers chiffres ; malgré quelques annonces, il ne fait nul doute que la Nintendo Switch puisse louper un virage, malheureusement.

Ne pensons pas à cela pour le moment, et offrons-nous quelques moments intenses sur deux titres phares du lancement de la machine disponible sur Amazon et chez d’autres revendeurs en ligne ; un seul en réalité. Dans un premier temps, l’on pourra retrouver Super Bomberman R, très bordélique, avant de se pencher sur LE titre le plus convoité, à savoir Zelda Breath of the Wild. Si l’on compare au Japon, l’Europe semble délaissé avec seulement cinq jeux en boite dès le lancement de la console, mais l’on attendre quelques mois avant de se faire une réelle idée ; notamment avec l’arrivée d’un nouveau Mario.

Quoiqu’il en soit, et à l’heure actuelle, difficile pour Nintendo de confirmer que l’on a bien appris de ses erreurs. Le line-up est bien trop maigre et la présence du dernier Zelda dans celui-ci, parviendra-t-il à redorer le blason de Nintendo sur le marché des consoles ? Malgré ses qualités, nous en doutons encore pour l’instant.