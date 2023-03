L’allergie aux pollens: ce que vous ne savez pas

L’allergie aux pollens touche bien plus de monde que vous ne l’imaginez. D’ailleurs, la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique seraient à l’origine des réactions allergiques de plus en plus répandues.

Un rapport de l’Anses sur l’exposition de la population générale aux allergies de pollens montre que cette allergie toucherait environ 30% des adultes et un peu moins de 20% des enfants en France. Ce rapport publié hier évoque les impacts potentiellement néfastes de La pollution et du climat.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) met en évidence le fait que la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique seraient deux facteurs favorisant les réactions allergiques et qu’ils seraient responsables de l’allongement de la durée de la pollinisation

L’agence sanitaire souligne, pour ceux qui ne le savent pas, que les pollens impliquent des réactions allergiques baptisées pollinoses, qui se manifestent principalement par des rhinites ou des rhino-conjonctivites, et plus rarement par de l’asthme.

L’Anses indique qu’il est difficile d’estimer précisément le nombre d’individus touchés mais ce qui est sur, c’est que le nombre en général de personnes touchées par des pathologies allergiques respiratoires comme les rhinites saisonnières ou asthme a doublé en 20 ans et que la fréquence de l’allergie est fortement liée à la variation de l’âge.