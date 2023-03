Votre voiture est capable de détecter votre émotion au volant

L’agressivité au volant est un phénomène de plus en plus fréquent à l’échelle mondiale mais il est le plus remarqué en France. C’est pourquoi des scientifiques en collaborant avec des constructeurs automobiles ont décidé de trouver une solution à ce problème en créant une voiture pouvant détecter l’état émotionnel du conducteur.

L’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en collaboration avec le constructeur automobile PSA Peugeot Citroën, travaille sur un système de détection des émotions des conducteurs. Cela est rendu possible grâce à une caméra infrarouge associée à un algorithme. Cet ensemble est capable de lire sur les visages et déceler les expressions faciales qui renvoient à un état de colère. En plus de détecter l’émotion, la voiture sera capable d’affecter l’état émotionnel du conducteur.La voiture pourrait par exemple passer une musique apaisante ou basculer sur un éclairage du tableau de bord plus doux afin de dissiper la colère du conducteur.

Le professeur Jean-Philippe Thiran, directeur du laboratoire de traitement des signaux 5 de l’EPFL a précisé que ce système existe et a été testé en partenariat avec le groupe automobile français PSA Peugeot Citroën.

La technologie développée par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) se base sur un système de détection et d’analyse embarqué dans une voiture. La détection de l’émotion s’effectue via une caméra infrarouge, couplée à un éclairage Led disposé derrière le volant, filmant le visage du conducteur.

Les images sont analysées immédiatement par un algorithme classificateur qui extrait des points du visage pour fixer si l’expression du visage correspond à un état de colère ou pas. Pour l’instant ce projet s’arrête sur deux émotions qui sont la colère et le dégoût.

Une caméra infrarouge est le capteur d’émotions