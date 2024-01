Ce sont les 10 entreprises qui paient le mieux en France

Certaines sociétés paient plus leurs salariés qu’une autre : voici le Top 10 des entreprises qui paient le mieux en France. Et cela est la même chose dans tous les pays du monde. La France n’échappe donc pas à cette règle – de quoi connaître une motivation supplémentaire pour travailler. Voici les 10 entreprises qui paient le plus en France. D’après les chiffres avancés par Glassdoor, une plateforme d’offres d’emploi.

Dans le Top 10 du classement des entreprises qui paient le mieux en France

L’entreprise Amadeus s’est spécialisée dans la gestion de distribution et vente de services de voyages se hisse donc à la 10e place des 10 entreprises qui paient le plus en France. Les 17 000 salariés de l’entreprise touchent, en base médian, pas moins de 45 710 € bruts chaque année.

C’est 46 000 euros bruts chaque année. Voilà ce qu’Accenture paie à ses salariés. Si vous connaissez la musique, vous savez qu’Accenture est un cabinet de conseil. Il est implanté dans pas moins de 120 pays à travers le globe. En huitième position, General Electric. Le groupe qui est dédié à l’énergie emploie, dans le monde, 300 000 personnes. Et le salaire y est en conséquence. 50 000 €.

51 000 euros. Voilà le salaire annuel versé aux employés par l’entreprise Capgemini Invent.

Les entreprises qui paient le mieux en France

Pour information, Capgemini Invent emploie avant tout des consultants de management. Mais met aussi en avant des conseils en stratégie et de la transformation d’entreprise. Nokia revient de loin, et était pourtant, au départ, une entreprise très forte dans le monde des téléphones portables. Depuis le rachat de Microsoft, Nokia connait une activité plus générale. Mais toujours dans la télécommunication. Le salaire moyen y est de 52 000 euros bruts par an.

5. Sia Partners, parmi les entreprises qui paient le mieux en France

Avec 53 500 € bruts chaque année, Sia Partners se hisse sans difficultés dans le Top 5 des entreprises qui paient le plus en France. Une fois n’est pas coutume, l’on retrouve, ici, un cabinet de conseil en management. Sia Partners est une entreprise de conseil en stratégie et en management basée à Paris, fondée en 2000 par Patrick Siau et Stéphane Charbonnier.

Depuis ses débuts, l’entreprise a connu une croissance rapide et a établi des bureaux dans le monde entier, couvrant aujourd’hui plus de 20 pays. Sia Partners est spécialisée dans les domaines de la stratégie, de l’opérationnel et du digital, et s’appuie sur une équipe de consultants expérimentés pour aider ses clients à relever leurs défis et à atteindre leurs objectifs. L’entreprise s’engage à fournir des solutions sur mesure et à haute valeur ajoutée, en s’appuyant sur une approche collaborative et une expertise sectorielle approfondie.

4. Criteo

Dans les faits, Criteo est une start-up française. Qui vaut plus d’un milliard de dollars. Celle-ci est tournée vers la publicité en ligne et emploi 2 700 salariés. Le salaire moyen ? 57 000 euros bruts. Criteo est une entreprise technologique française fondée en 2005 par Jean-Baptiste Rudelle, Franck Le Ouay et Romain Niccoli.

L’entreprise a connu une croissance rapide au cours des années, passant d’une start-up à une entreprise cotée à la bourse du Nasdaq depuis 2013. Criteo est l’un des rares géants du numérique française, spécialisé dans la publicité en ligne. Sa technologie de ciblage publicitaire avancée permet aux annonceurs de diffuser leurs messages à des audiences ciblées et de mesurer l’efficacité de leurs campagnes.

3. Microsoft

Sur le podium, Microsoft s’y hisse sans réelles difficultés. Bien au contraire. L’entreprise qu’il n’est plus besoin de présenter affiche un salaire annuel brut de base médian, de 63 000 euros. Microsoft est une entreprise technologique américaine fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen. Depuis ses débuts, Microsoft est devenue l’une des entreprises les plus importantes et les plus influentes dans le monde de l’informatique et de la technologie.

L’entreprise a commencé par développer un langage de programmation appelé BASIC, qui est devenu rapidement populaire auprès des utilisateurs d’ordinateurs personnels. Au fil des années, Microsoft a continué à étendre son activité en développant de nouveaux logiciels et en diversifiant ses activités. L’entreprise a notamment développé son OS Windows et Microsoft Office, ainsi qu’une présence importante dans les secteurs de la console de jeux, des réseaux sociaux et de la recherche en ligne. Aujourd’hui, Microsoft est reconnue comme l’une des entreprises technologiques les plus influentes au monde, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 milliards de dollars.

2. SAP

SAP est parvenu à devenir l’un des éditeurs de logiciels professionnels les plus puissants au monde. 96 000 salariés de 140 pays sont employés ici. Et le salaire se hisse à 65 000 €. SAP a été fondée en 1972 par cinq ingénieurs allemands. Depuis ses débuts, SAP est devenue l’une des entreprises de logiciels d’entreprise les plus importantes et les plus influentes au monde, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 27 milliards d’euros et des bureaux dans le monde entier.

La puissance de SAP réside dans sa capacité à offrir une gamme complète de solutions logicielles pour les entreprises, couvrant les domaines de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité et de la finance, de la gestion de la relation client, et de bien d’autres encore. SAP s’appuie sur une équipe de développeurs et de consultants expérimentés pour fournir ses solutions logicielles.

Oracle paie le plus en France

1. Oracle, au top des entreprises qui paient le mieux en France

Voilà donc l’entreprise qui paie le mieux en France. Oracle. À l’image de SAP, Oracle édite les logiciels professionnels. Tout en proposant un peu plus, avec un système de gestion de base de données. Et un serveur d’applications. Le salaire y est le plus élevé : 70 000 €. Oracle est une entreprise de technologie de l’information américaine fondée en 1977 par Larry Ellison, Bob Miner et Ed Oates.

Aujourd’hui, c’est l’une des entreprises de technologie de l’information les plus importantes et les plus influentes au monde, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 39 milliards de dollars. L’entreprise a lancé son premier produit, le système de gestion de bases de données Oracle, en 1979. L’entreprise a notamment lancé des applications de gestion d’entreprise, des solutions de cloud computing et des produits de gestion de la relation client. Oracle a également développé une présence importante dans les secteurs de l’analyse de données et de l’intelligence artificielle.

En vidéo, le point sur les secteurs d’activité qui paiement le mieux les salariés en France :

Les secteurs d’activité des entreprises qui paient le plus en France

Pas la peine d’être l’auteur le plus vendu en France pour être bien payé ! Il suffit de travailler dans l’un des secteurs d’activité les plus rémunérateurs en France. Finances, énergie, technologie, industrie pharmaceutique ou défense… Selon les données de l’INSEE, les salaires moyens dans les entreprises de ces secteurs dépassent largement la moyenne nationale. Ainsi, le salaire moyen dans les entreprises du secteur financier est de 57 000€ par an, contre 35 000€ pour l’ensemble des entreprises en France. Les entreprises du secteur de l’énergie affichent également des salaires moyens très élevés, avec un salaire moyen de 55 000€ par an.

57 000 € de salaire moyen annuel

Les entreprises du secteur technologique sont également très rémunératrices, avec un salaire moyen de 52 000€ par an. Les entreprises de services professionnels, comme les cabinets d’avocats et les cabinets de conseil, affichent également des salaires élevés, avec un salaire moyen de 50 000€ par an. Enfin, les entreprises de l’industrie pharmaceutique et de la défense sont également réputées pour leurs salaires élevés, avec un salaire moyen de 48 000€ par an.

Les secteurs d’activité des entreprises qui paient le plus en France

Le secteur financier, leader des salaires élevés

Le secteur financier est le secteur d’activité qui paie les salaires les plus élevés en France, selon les données de l’INSEE. Les grandes banques et les sociétés d’investissement sont les entreprises les mieux rémunérées de ce secteur. Le salaire moyen de 60 000€ par an est impressionnant. Les employés des banques d’investissement et des sociétés de gestion d’actifs sont les mieux rémunérés, avec un salaire moyen de 67 000€ par an. Les employés des banques de détail et des sociétés d’assurance sont également bien rémunérés, avec un salaire moyen de 57 000€ par an. Le secteur financier offre donc des opportunités de carrière très rémunératrices pour les salariés qualifiés et expérimentés.

Les entreprises du secteur de l’énergie, des salaires élevés liés aux risques

Les entreprises du secteur de l’énergie sont également parmi les mieux rémunérées en France, avec un salaire moyen de 55 000€ par an. Les sociétés pétrolières et gazières sont les entreprises les mieux rémunérées de ce secteur, avec un salaire moyen de 57 000€ par an. Les employés y sont bien rémunérés en raison des risques associés à leur activité. Les employés des entreprises de production d’énergie renouvelable sont également bien rémunérés, avec un salaire moyen de 52 000€ par an. Les entreprises du secteur de l’énergie offrent donc des opportunités de carrière intéressantes pour les salariés expérimentés et qualifiés dans les domaines de l’ingénierie et de la gestion de projets.

Les critères de classement des entreprises les plus généreuses

Il est important de noter que ces chiffres donnent une vue d’ensemble de la rémunération dans ces secteurs d’activité. Mais il peut y avoir des variations considérables selon la taille de l’entreprise, la région, le poste occupé. Les qualifications et l’expérience des employés sont aussi à prendre en compte. Il est donc important de considérer les perspectives de carrière, les conditions de travail et les opportunités de développement personnel lors de la recherche d’un emploi.

Le salaire moyen est l’un des critères les plus importants. Mais il ne doit pas être le seul critère pris en compte. Les avantages sociaux, les opportunités de carrière et les perspectives d’avenir de l’entreprise sont également des critères clés.

Les critères de classement des entreprises qui paient le plus

Le salaire moyen des entreprises qui paient le plus en France

Les salaires moyens sont un critère primordial pour évaluer la rémunération d’une entreprise. Selon l’INSEE, les entreprises du secteur financier, de l’énergie, de la technologie, des services professionnels, de l’industrie pharmaceutique et de la défense offrent les meilleurs salaires moyens. Cependant, soulignons que les salaires moyens ne prennent pas en compte les variations selon les postes, les qualifications et l’expérience des employés.

Les avantages sociaux complètent les meilleures rémunérations

Les avantages sociaux sont également un critère essentiel. Les congés payés, les primes de vacances, les protection santé et retraite sont important. Comme les frais de garde d’enfants ou le comité d’entreprise. Ces facteurs sont pris en compte lors de l’évaluation de la rémunération globale d’un employeur. Les entreprises qui offrent des avantages sociaux complets et compétitifs sont généralement considérées comme des employeurs rémunérateurs.

Et au-delà de la rémunération ?

La rémunération n’est qu’un aspect parmi d’autres à prendre en compte lors de la recherche d’un emploi. Vous devez aussi considérer les perspectives de carrière, les conditions de travail et les opportunités de développement personnel. Il est donc recommandé aux salariés de bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision et de bien se renseigner sur l’entreprise et le poste pour lesquels ils postulent afin de s’assurer qu’ils font le choix qui leur convient le mieux.

Les régions de France où les entreprises paient le plus

Sans surprise, l’INSEE indique dans ses enquêtes que les régions de France où les entreprises paient le plus sont l’Ile-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Nouvelle-Aquitaine. Ces régions affichent des salaires moyens significativement plus élevés que la moyenne nationale. Les écarts vont jusqu’à 15% pour l’Ile-de-France. Cela s’explique en partie par la présence de nombreuses grandes entreprises et de secteurs économiques fortement rémunérateurs localement.

Une analyse des rémunérations région par région

Les avantages sociaux sont également un facteur important à prendre en compte lors de l’évaluation de la rémunération. Selon les données de l’INSEE, les régions de France où les entreprises offrent les meilleurs avantages sociaux sont l’Ile-de-France, l’Alsace et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’écart va jusqu’à 10% de plus pour les entreprises basées en Ile-de-France.

J’aime ça : J’aime chargement…