Combien gagne Guillaume Musso, l’auteur le plus vendu en France ?

Guillaume Musso frappe un grand coup ; il est l’auteur français, le plus vendu en France.

Voilà d’ailleurs huit longues années ; consécutives, que Guillaume Musso se hisse dans le Top 10 des auteurs les plus vendus en France ; un succès ! Une certitude donc, il est, sans nul doute, l’auteur préféré des Français cette année.



1,6 million d’exemplaires de ses livres, voilà ce que le romancier aura réussi à vendre. Cela, selon une étude GFK dans le Figaro. Et c’est donc pour la huitième fois consécutive, que Guillaume Musso est en tête du Top 10 des auteurs les plus vendus sur le territoire. De plus, il est à noter le succès de son roman La jeune fille et la nuit, publié en avril dernier. Vendu à 782 000 exemplaires, le livre, traduit en plus en Anglais, connaît un incroyable succès en Italie et en Corée.



Un classement sans discussion

Dans ce Top 10, il est bon de noter que Guillaume Musso se hisse en tête, très loin devant Michel Bussi et ses 975 800 livres vendus en une année. Le Suisse Joël Dicker complète le podium, avec 894 400 livres vendus. Pour compléter le Top 10, il sera possible de noter Aurélie Valognes et ses 834 500 exemplaires, Marc Levy à 820 800 livres, puis Virginie Grimaldi avec 674 500 livres et Pierre Lemaitre avec 673 200 exemplaires. Enfin, les trois derniers de ce Top 10, Raphaëlle Giordano, Françoise Bourdin et Franck Thilliez. Avec, respectivement, 602 200, 592 400 et 546 100 livres vendus. À souligner que ces dix auteurs les plus vendus représentent presque un quart des ventes au total. Et presque un quart du chiffre d’affaires de la fiction Française. Concernant Guillaume Musso, il gagnerait plus de 4,5 millions d’euros chaque année.









J’aime ça : J’aime chargement…