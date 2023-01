Il aura marqué le monde du tennis : que devient Pete Sampras ? Ancien numéro un mondial à l’ATP devenu légende de son sport, Pete Sampras a réussi sa reconversion professionnelle et personnelle. Il a écumé les courts de tennis sur une période de 1988 à 2002, en accumulant de nombreux titres tout au long de sa carrière. Aujourd’hui, Pete Sampras est un exemple pour les sportifs de très haut niveau qui se reconvertissent.



Le parcours exceptionnel de Pete Sampras

De 1988 à 2002, l’Américain Pete Sampras aura décroché pas moins de 64 titres et aura presque tout remporté. Car oui, malgré 14 tournois du Grand Chelem, 2 Coupe Davis et 5 Masters, il y a un tournoi qui manque à Pete Sampras. Le tournoi de Roland-Garros. Mais pour compenser cela, Pete Sampras détient un joli record. Celui du nombre de saisons terminées à la première place mondial, consécutivement. Et bien d’autres encore.

De 1993 à 1998. 286 semaines de règne absolu. À partir de l’année 2000, Pete Sampras connaîtra une baisse de performances nette. Finalement, à bout de force après une carrière exceptionnelle, il prendra sa retraite en 2003, un an après une victoire en finale de l’US Open. Contre André Agassi son rival sportif et compatriote de toujours.



Discrétion et Hall of Fame

Depuis 2000, Pete Sampras est marié à la joueuse de tennis Bridgette Wilson. Ils ont deux enfants ensemble. Leur premier enfant, Christian Charles Sampras, est né en 2002. Leur second enfant, Ryan Nikolas Sampras, est né en 2005.

Pour autant, Pete Sampras continue toujours de jouer ponctuellement au tennis. Bien sûr, il joue encore au tennis de manière occasionnelle pour le plaisir et pour des oeuvres caritatives. Mais Pete Sampras ne joue plus de manière professionnelle. Par ailleurs, il passe également beaucoup de temps sur les courts de golf, et devient grand amateur de formule 1 et de basket.

L’engagement caritatif de Pete Sampras

Il a notamment créé la Fondation Pete Sampras pour soutenir des projets de bienfaisance dans le domaine de la santé et des sports. La fondation organise des événements de collecte de fonds et travaille en collaboration avec d’autres organisations pour soutenir des projets de bienfaisance et aider à améliorer la santé et le bien-être des personnes dans le besoin.

En dehors de sa fondation, Sampras s’engage dans d’autres causes caritatives et philanthropiques. Il a notamment participé à des événements de collecte de fonds pour la lutte contre le cancer et la recherche médicale, et il s’est impliqué dans des projets de développement et de reconstruction dans des pays en développement. Sampras est également membre de l’ONG américaine « Right to Play », qui vise à améliorer la vie des enfants dans le monde en leur offrant l’opportunité de jouer et de pratiquer des sports.

Par la suite, reconnaissance de son impact exceptionnel sur le jeu, Pete Sampras sera intronisé au Hall of Fame dès année 2007, avant de publier son autobiographie, A Champion’s Mind : Lessons from a Life in Tennis. Tout au long de sa retraite, il participera à plusieurs exhibitions dans le seul but d’aider diverses œuvres caritatives.

Mon objectif est simple : 100 dollars reversés aux associations pour chaque ace effectué. Pete Sampras

Malgré tout, Pete Sampras reste discret et ne fait que très peu parler de lui.



Pete Sampras, meilleur joueur de l’histoire du tennis ?

Pete Sampras est le deuxième joueur de tennis sur la liste du plus grand nombre de titres du Grand Chelem (Rafael Nadal et ses 14 titres lui font concurrence).

Longtemps, il a été considéré comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps avant que Roger Federer et Nadal n’entrent en scène. Pour comparer, disons que le jeu de Sampras était similaire à celui de Federer : beaucoup de « service-volée » et un style imbattable sur les courts en herbe plus rapides. En vidéo, voici un superbe reportage sur l’idole de Federer et de Djokovic (Pete Sampras) et légende absolue du beau jeu. Champion intégralement dévoué à son sport, symbiose parfaite entre l’ascétisme d’un Lendl et la félinité conquérante d’un Laver, Sampras a concassé la concurrence pendant son prime, entre 1993 et 1998. Adepte du service volée (dans mes bras), ses intentions hyper offensives cachaient en fait un joueur très complet qui n’aimait rien de plus que de battre ses rivaux à leur propre jeu dans de longs rallyes. Sa qualité de déplacement hallucinante, sa combativité légendaire et sa faculté à jouer son meilleur tennis sous pression ont fait de Pete Sampras une sorte de fusion improbable entre Djokovic et early-Fed. Voici son portrait en vidéo.

Quelques informations incroyables sur Pete Sampras