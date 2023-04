Les 3 idées de placements pour booster son épargne

Pour booster son épargne, il existe de nombreux placements.

Attention cependant, puisque chaque placement possède un potentiel différent, et est donc à choisir en fonction des objectifs personnels. Retour sur 3 idées de placements pour booster son épargne.

Les Actions

Sur le papier, les actions en Bourse peuvent être un excellent moyen de booster son épargne. À la seule condition de savoir ce que l’on fait. En Bourse, il convient donc d’avoir une stratégie efficace, et une vision sur le long terme. Pourquoi ne pas, également, privilégier les grands groupes, leaders mondiaux ? Orange, Total, Suez, Axa ou encore LVMH par exemple. Moins risqués, mais qui peuvent être un bon début pour s’essayer à la bourse.

La brocante et les Arts



Qui n’a jamais aperçu quelqu’un sachant réellement ce qu’il cherche en brocante ? Ici, il est surtout question d’acheter des choses de valeur. Dans un premier temps, il convient d’acquérir par goût. Pour des pièces de qualité, il conviendra néanmoins d’obtenir l’avis de divers experts. Pour une peinture, par exemple, il conviendra de privilégier une œuvre « petite » d’un artiste en pleine période phare. Plutôt qu’une peinture signée, grande, mais sans réelle âme.

Placer son épargne dans l’or

Enfin, il est toujours dit que l’or est une valeur sûre. Dans les faits, l’or est un actif évoluant à l’inverse de la bourse. Ici, il sera surtout question d’un investissement à hauteur de 5 à 10 % de l’épargne. Et de privilégier l’or physique. Il n’y a que celui-ci qui permet de profiter des atouts de la valeur refuge. Il convient donc de ne pas se tourner vers l’or papier, puisque des risques sont toujours à l’ordre du jour. Comme l’émetteur du produit, qui peut faire faillite par exemple.